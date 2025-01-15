Наёмники Византии: как англосаксы воевали против персов

2:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование показало, что знаменитый шлем из корабельного захоронения в Саттон-Ху, Англия, может свидетельствовать о том, что англосаксонские воины в VI веке сражались на стороне Византийской империи в качестве наёмников.

Фото: flickr.com by Mary Harrsch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ шлем

Византийские корни англосаксонских артефактов

Шлем и кольчуга из Саттон-Ху, как утверждает эксперт, имеют черты, свойственные византийским доспехам. Эти артефакты, вероятно, были привезены из Византии и позже скопированы англосаксонскими мастерами. Такой вывод позволяет предположить, что похороненный в Саттон-Ху, возможно, король Редвальд, принимал участие в боях на Дальнем Востоке.

Кольчуга, хотя и сильно проржавела, напоминает византийские образцы того времени, а шлем, украшенный золотом и драгоценными камнями, имеет подвижные нащёчники и шейный щиток — элементы, характерные для римских доспехов. Эти находки подтверждают участие англосаксов в византийских военных кампаниях против персов Сасанидов.

Контакты с Византией

В новом исследовании, эксперт утверждает, что обнаруженные в Саттон-Ху артефакты и предметы из других англосаксонских захоронений могли быть привезены воинами, сражавшимися в византийской армии.

"Те, кто вернулся, привезли с собой изделия из металла и другие предметы, которые не были частью обычных торговых сетей", — отмечает Хелен Гиттос, историк Средневековья из Оксфордского университета.

Место раскопок в Саттон-Ху было найдено в 1939 году, а многие находки стали понятны лишь после обнаружения нетронутого захоронения в Приттуэлле в 2003 году. Среди артефактов, найденных там, — бронзовый кувшин, серебряные ложки и подвесная чаша египетского образца. Они, скорее всего, были привезены во время византийских кампаний.

Воины против персов

В 570-х годах Византия вела войну с Сасанидской Персией. Исторические записи свидетельствуют, что для этих кампаний империя набирала наёмников, обещая им щедрое вознаграждение.

Хотя прямых доказательств участия англосаксов в византийских армиях нет, их военная доблесть упоминается в "Стратегиконе" императора Маврикия, что делает гипотезу вполне вероятной.

Историческое значение

Новые находки и исследования проливают свет на малоизученные связи между Англией и Византией.

Они не только открывают неизвестные страницы истории англосаксов, но и показывают, как далеко простирались их военные подвиги.

Уточнения

Англоса́ксы (англ. Anglo-Saxons, нем. Angelsachsen, дат. angelsaksere) — древнегерманские племена англов и саксов, к которым примкнули юты и фризы, в середине V века, как и многие племена Северной Европы, в результате натиска гуннов с востока, начали переселяться в Британию.



