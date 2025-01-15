Загадочная боль в ухе: что обнаружили врачи

2:50 Your browser does not support the audio element. Наука

У 21-летней девушки из Непала внезапно началась острая боль в правом ухе, сопровождаемая прогрессирующей потерей слуха, головокружением, тошнотой и шумом в ушах.

Фото: commons.wikimedia.org by Eric Magnan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Серёжка в ухе у девушки

Эти симптомы беспокоили её около недели, прежде чем она обратилась к врачам из Института медицинских наук в Дхаране.

Неожиданное открытие

При осмотре специалисты выявили, что слуховой проход пациентки был воспалён и заблокирован. Тесты подтвердили "серьёзную или глубокую" потерю слуха в правом ухе, указывающую на повреждение нервов, ответственных за восприятие звука.

В ходе дальнейшего обследования врачи обнаружили в коже внутреннего уха инородное тело — это оказался мёртвый клещ.

Почему это опасно

"Этот случай подчеркивает важность оперативной клинической оценки и лечения в подобных ситуациях", — отметила Пандора Дейван, автор исследования.

Они добавили, что заражение слуховыми клещами может привести к тяжёлым осложнениям, таким как паралич лицевого нерва или постоянная потеря слуха. Это связано с тем, что слюна клещей содержит токсины, способные повреждать нервы.

Согласно врачам, боль, которую испытывала пациентка, вызвана не самим клещом, а ферментами в его слюне. Эти вещества провоцируют воспаление, которое в свою очередь может привести к острому лабиринтиту — инфекции внутреннего уха, сопровождающейся нарушением равновесия, шумом в ушах и тошнотой.

Как клещ попал в ухо

Хотя такие случаи редки, они могут быть весьма серьёзными. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупреждают, что клещи могут переносить опасные заболевания, включая болезнь Лайма и вирус Powassan.

Клещи часто выбирают тёплые участки тела, такие как пах, подмышки или волосы на голове. Реже они добираются до ушей, но подобные случаи всё же фиксируются. Например, в 2019 году в США клещ был обнаружен в барабанной перепонке 9-летнего мальчика.

Лечение и профилактика

Врачи удалили мёртвого клеща с помощью пинцета и отсасывающего инструмента. Пациентке назначили противовоспалительные препараты, и через месяц её состояние полностью нормализовалось.

CDC рекомендует несколько мер для предотвращения укусов клещей:

Избегайте мест с высокой травой и кустарником.

Используйте репелленты и одежду, обработанную перметрином.

Носите светлую одежду, заправляя брюки в носки.

После прогулок осматривайте тело и принимайте душ.

Уточнения

Боле́знь Ла́йма (клещево́й боррелио́з, или Лайм-боррелиоз) — трансмиссивное инфекционное заболевание, вызываемое спирохетами рода Borrelia. Болезнь Лайма является самым распространённым среди заболеваний, передаваемых при укусах клещей. На территории России клещевой боррелиоз встречается повсеместно.



