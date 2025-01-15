Представлен первый в мире проектор, который помещается в кармане

В мире появился первый портативный проектор, складывающийся по двум шарнирам.
Габариты в сложенном состоянии составляют 84x78x26 мм, а масса — 280 г. Проектор оснащен 8-миллиметровым оптическим приводом высокой четкости и микрочипом DLP. Двойные алюминиевые шарниры и стереодинамики расположены в первой части корпуса. Нескользящая основание и встроенный аккумулятор находятся в третьей части.
Реализована функция зеркалирования экрана одним нажатием без необходимости подключения к Wi-Fi. Проектор совместим с устройствами iOS, Android, macOS и Windows. Адаптер CastPlay обеспечивает совместимость с устройствами HDMI.
Особенности и технологии:
Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает 1,5 часа работы на одной зарядке. Быстрая зарядка мощностью 24 Вт через USB-C.
Проектор доступен на платформе Kickstarter за 250 долларов. Поставки начнутся в марте 2025 года.
Прое́ктор проекционный аппарат — изображающий или неизображающий оптический прибор, предназначенный для создания действительного изображения объектов на рассеивающей поверхности, служащей экраном.
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