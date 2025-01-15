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Представлен первый в мире проектор, который помещается в кармане

1:36
Наука

В мире появился первый портативный проектор, складывающийся по двум шарнирам.

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Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Габариты в сложенном состоянии составляют 84x78x26 мм, а масса — 280 г. Проектор оснащен 8-миллиметровым оптическим приводом высокой четкости и микрочипом DLP. Двойные алюминиевые шарниры и стереодинамики расположены в первой части корпуса. Нескользящая основание и встроенный аккумулятор находятся в третьей части.

Реализована функция зеркалирования экрана одним нажатием без необходимости подключения к Wi-Fi. Проектор совместим с устройствами iOS, Android, macOS и Windows. Адаптер CastPlay обеспечивает совместимость с устройствами HDMI.

Особенности и технологии:

  • Мгновенная фокусировка и вертикальная коррекция искажений.
  • Встроенный гироскоп для автоматической адаптации к горизонтальной и вертикальной ориентации.
  • Поддержка разрешения 720p и яркость в 100 ANSI люмен.
  • Возможность воспроизведения 4K-видео.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает 1,5 часа работы на одной зарядке. Быстрая зарядка мощностью 24 Вт через USB-C.

Проектор доступен на платформе Kickstarter за 250 долларов. Поставки начнутся в марте 2025 года.

Уточнения

Прое́ктор проекционный аппарат — изображающий или неизображающий оптический прибор, предназначенный для создания действительного изображения объектов на рассеивающей поверхности, служащей экраном.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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