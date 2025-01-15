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Технологический прорыв — уретроскоп TIRKE дробит камни в почках за 20 минут

1:13
Наука

Медики и инженеры НИЯУ МИФИ разработали инновационный одноразовый уретроскоп для лечения мочекаменной болезни.

Больница, врачи
Фото: mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Больница, врачи

Об этом сообщила "Газета.Ru", ссылаясь на информацию из университета. Прибор, названный TIRKE, предназначен для малоинвазивных хирургических вмешательств, в частности, для лазерного дробления камней в почках.

Главная особенность нового устройства заключается в его способности не только подавать жидкость в организм пациента (ирригация), но и удалять её вместе с фрагментами раздробленных камней (аспирация). Это техническое решение значительно повышает эффективность операций.

Руководитель проекта, инженер-исследователь Института лазерных и плазменных технологий МИФИ Алексей Лобанов, отмечает, что одновременная подача и откачка жидкости существенно улучшают видимость операционного поля для хирурга.

Более того, использование TIRKE позволяет сократить время операции с 45-60 минут до всего 20 минут. Также снижается травматичность вмешательства, поскольку прибор эффективно удаляет осколки камней, которые могли бы повредить мочеточник.

Уточнения

По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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