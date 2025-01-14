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Как температура хранения хлеба влияет на уровень сахара в крови

1:11
Наука

Температура хранения хлеба оказывает значительное влияние на биодоступность крахмала и уровень сахара в крови. 

Еда
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Еда

При выпечке крахмал расширяется и превращается в гелефицированный крахмал, который легче усваивается организмом. При охлаждении гелефицированные крахмалы уменьшаются в размере и переходят в твердое состояние, что затрудняет усвоение глюкозы клетками.

Хранение хлеба в морозильной камере помогает избежать резких скачков сахара и инсулина в крови. Это снижает риск метаболических нарушений, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и других хронических болезней.

После заморозки хлеб следует разморозить в микроволновой печи, поджарить в тостере или на сковороде. Эти действия могут снизить повышение уровня глюкозы на 25% и более.

Максимальный эффект достигается при замораживании, размораживании и последующем поджаривании хлеба.

Однако некоторые сорта хлеба не изменяют своих пищевых свойств при перепадах температуры. Этот эффект необходимо будет изучить ученым в будущем.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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