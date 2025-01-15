За вашим телефоном следят! Следуйте этим рекомендациям

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Одним из самых главных сигналов является быстро разряжающийся аккумулятор и перегрев устройства.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Человек с телефоном

Также могут приходить необычные SMS-сообщения. Увеличение мобильного интернет-трафика указывает на то, что идет слежка.

Способы проникновения шпионских программ

Использование уязвимостей.

Фишинговые ссылки.

Приложения из App Store или Google Play Store.

Что делать при обнаружении шпионского ПО?

Использовать антивирусное программное обеспечение.

Обновить операционную систему и приложения.

Удалить подозрительные приложения.

Проверить устройства, подключенные к аккаунту.

Использовать двухфакторную аутентификацию.

Удалить историю посещенных страниц и файлы cookie.

Сбросить настройки до заводских.

Изменить пароли и настроить двухфакторную аутентификацию.

Как предотвратить появление шпионских программ?

Не переходить по неизвестным ссылкам.

Использовать только официальные источники.

Устанавливать приложения из надежных источников.

Поддерживать телефон в актуальном состоянии.

Использовать функцию "Обнаружения угроз в реальном времени" в Google Play.

Уточнения

Spyware — категория вредоносных программ, без согласия пользователя собирающих и передающих данные об устройстве и выполняемых на нём действиях. Этот софт играет важную роль в операциях киберсбора, который может быть направлен против конкретного юзера и группы лиц, а также на широкую аудиторию.

