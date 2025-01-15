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За вашим телефоном следят! Следуйте этим рекомендациям

1:19
Наука

Одним из самых главных сигналов является быстро разряжающийся аккумулятор и перегрев устройства.

Человек с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Человек с телефоном

Также могут приходить необычные SMS-сообщения. Увеличение мобильного интернет-трафика указывает на то, что идет слежка. 

Способы проникновения шпионских программ

  • Использование уязвимостей.
  • Фишинговые ссылки.
  • Приложения из App Store или Google Play Store.

 Что делать при обнаружении шпионского ПО?

  • Использовать антивирусное программное обеспечение.
  • Обновить операционную систему и приложения.
  • Удалить подозрительные приложения.
  • Проверить устройства, подключенные к аккаунту.
  • Использовать двухфакторную аутентификацию.
  • Удалить историю посещенных страниц и файлы cookie.
  • Сбросить настройки до заводских.
  • Изменить пароли и настроить двухфакторную аутентификацию. 

Как предотвратить появление шпионских программ?

  • Не переходить по неизвестным ссылкам.
  • Использовать только официальные источники.
  • Устанавливать приложения из надежных источников.
  • Поддерживать телефон в актуальном состоянии.
  • Использовать функцию "Обнаружения угроз в реальном времени" в Google Play. 

Уточнения

Spyware — категория вредоносных программ, без согласия пользователя собирающих и передающих данные об устройстве и выполняемых на нём действиях. Этот софт играет важную роль в операциях киберсбора, который может быть направлен против конкретного юзера и группы лиц, а также на широкую аудиторию.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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