Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как зимние щетки спасают водителей от неожиданных проблем
Невероятные способности насекомых для выживания и коммуникации
Российским детям запретят есть бургеры?
Тёплый зимний отдых — куда можно поехать с детьми
Как добиться результата в фитнесе: ключевые рекомендации
На Кавказе и на Украине: где могут случиться землетрясения в ближайшее время?
Почему кислородный уход полезен для кожи?
Всё о зимнем размножении смородины: советы и рекомендации
Екатерина Стриженова показала свою семью в честь Старого Нового года

Всё, что вы хотели знать о Vivo X200

2:20
Наука

Представлены новые смартфоны Vivo: X200, X200 Pro и X200 Pro Mini. Это совместная разработка с Sony и Zeiss.

Очистка смартфона
Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Очистка смартфона

Все устройства оснащены чипсетом Mediatek Dimensity 9400, выполненным по 3-нм техпроцессу. Они обладают двойной защитой от влаги, поддерживают Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC, а также оснащены экранами с плоским защитным стеклом.

Vivo X200 Pro Mini
Компактный и легкий (150.83×71.76×8.15 мм, 187 грамм) смартфон с батареей на 5700 мАч, поддерживающей быструю проводную и беспроводную зарядку. Оснащен тремя камерами: Sony LYT-818, Samsung JN1 и Sony IMX-882. Экран имеет диагональ 6,31 дюйма и AMOLED разрешение 2640x1216 пикселей.

Vivo X200 Pro
Более крупная модель (162.37×75.95×8.2 мм, 223 грамма) с батареей на 6000 мАч. Уникальная камера с телеобъективом Samsung HP9 предлагает 3,7-кратный зум и разрешение 200 МП. Также предусмотрены ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и USB 3.2.

Vivo X200
Смартфон с экраном 6,67 дюйма и основной камерой Sony IMX921. Однако отсутствует поддержка беспроводной зарядки и динамической частоты обновления.

Цены на модели составляют:

  • X200: от 61 до 78 тысяч рублей.
  • X200 Pro Mini: от 66 до 82 тысяч рублей.
  • X200 Pro: от 75 до 96 тысяч рублей.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Единственное место в мире, где можно найти алмаз самому
Туризм
Единственное место в мире, где можно найти алмаз самому Аудио 
Прическа после 50: 5 ошибок, которые делают вас старше
Красота и стиль
Прическа после 50: 5 ошибок, которые делают вас старше Аудио 
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Правда ТВ
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас? Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Удобрения для фикуса: что добавить в воду для роста листьев
США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Последние материалы
Как зимние щетки спасают водителей от неожиданных проблем
Невероятные способности насекомых для выживания и коммуникации
Российским детям запретят есть бургеры?
Тёплый зимний отдых — куда можно поехать с детьми
Как добиться результата в фитнесе: ключевые рекомендации
На Кавказе и на Украине: где могут случиться землетрясения в ближайшее время?
Почему кислородный уход полезен для кожи?
Всё о зимнем размножении смородины: советы и рекомендации
Екатерина Стриженова показала свою семью в честь Старого Нового года
Всё, что вы хотели знать о Vivo X200
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.