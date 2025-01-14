Всё, что вы хотели знать о Vivo X200

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Представлены новые смартфоны Vivo: X200, X200 Pro и X200 Pro Mini. Это совместная разработка с Sony и Zeiss.

Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Очистка смартфона

Все устройства оснащены чипсетом Mediatek Dimensity 9400, выполненным по 3-нм техпроцессу. Они обладают двойной защитой от влаги, поддерживают Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC, а также оснащены экранами с плоским защитным стеклом.

Vivo X200 Pro Mini

Компактный и легкий (150.83×71.76×8.15 мм, 187 грамм) смартфон с батареей на 5700 мАч, поддерживающей быструю проводную и беспроводную зарядку. Оснащен тремя камерами: Sony LYT-818, Samsung JN1 и Sony IMX-882. Экран имеет диагональ 6,31 дюйма и AMOLED разрешение 2640x1216 пикселей.

Vivo X200 Pro

Более крупная модель (162.37×75.95×8.2 мм, 223 грамма) с батареей на 6000 мАч. Уникальная камера с телеобъективом Samsung HP9 предлагает 3,7-кратный зум и разрешение 200 МП. Также предусмотрены ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и USB 3.2.

Vivo X200

Смартфон с экраном 6,67 дюйма и основной камерой Sony IMX921. Однако отсутствует поддержка беспроводной зарядки и динамической частоты обновления.

Цены на модели составляют:

X200: от 61 до 78 тысяч рублей.

X200 Pro Mini: от 66 до 82 тысяч рублей.

X200 Pro: от 75 до 96 тысяч рублей.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.



