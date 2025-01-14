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У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов

Наука

На протяжении двух месяцев, начиная с конца сентября, Земля имела не одну, а две Луны. Помимо привычной огромной и серебристой спутницы, на орбите нашей планеты оказался небольшой астероид, получивший название 2024 PT5. Этот космический объект, размером с автобус, стал временным спутником Земли благодаря её гравитации.

Moon Monster2
Фото: commons.wikimedia.org by Rufustelestrat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Moon Monster2

Как это произошло?

История 2024 PT5 началась 29 сентября, когда астероид вырвался из пояса Арджуна. Этот пояс астероидов включает множество объектов, орбиты которых пересекаются с земной. Астрономы полагают, что 2024 PT5 мог быть выброшен с поверхности Луны после одного из столкновений, которые оставили многочисленные кратеры на её поверхности.

Почему мы не заметили?

В отличие от нашей основной Луны, этот астероид слишком мал, чтобы быть легко видимым. Его размеры сопоставимы с автобусом, и он двигался на сравнительно небольшой высоте по орбите, схожей с земной. Однако его присутствие стало важным открытием для научного сообщества.

Когда "мини-Луна" вернётся?

После двух месяцев в космической компании Земли 2024 PT5 отдалится от нас, попав под влияние гравитации Солнца. Однако астрономы прогнозируют, что астероид вновь приблизится к нашей планете 9 января. Научные учреждения, включая НАСА, уже готовятся к этому событию. В частности, радар Солнечной системы Голдстоуна в Калифорнии будет отслеживать движение астероида, чтобы собрать больше данных о его характеристиках.

Почему это открытие важно?

Астероид 2024 PT5 стал ключом к разгадке происхождения многих объектов пояса Арджуна. По словам профессора Карлоса де ла Фуэнте Маркоса из Мадридского университета Комплутенсе, этот случай подтверждает теорию, что лунные выбросы играют значительную роль в формировании данного пояса. Изучение подобных объектов помогает учёным лучше понять взаимодействие космических тел и возможные угрозы для Земли.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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