Новый гигант среди пауков: крупнейший вид воронкообразного паука

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Австралия вновь удивила научный мир: вблизи города Ньюкасл, на расстоянии 160 км к северу от Сиднея, обнаружен новый вид воронкообразного паука. Получивший название Atrax christenseni, он уже успел завоевать прозвище «большой мальчик». Взрослые особи достигают впечатляющих десяти сантиметров в длину, что делает его самым крупным представителем этого семейства.

Фото: springernature. com by B. Jones, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ядовитый паук Atrax robustus

Уникальный яд и эволюция вида

Воронкообразные пауки известны как обладатели одного из самых мощных ядов в мире. Их токсин состоит из 40 различных белков, что делает их укус крайне опасным. До недавнего времени считалось, что представители этого семейства не превышают 2,5 см в длину, но за последние годы были обнаружены несколько более крупных видов, существенно изменивших представления о воронкообразных пауках.

Гиганты среди пауков: от «Колосса» до «Геркулеса»

Первый значительный прорыв в изучении этого семейства произошел в 2018 году, когда в Австралийском парке рептилий был замечен паук по прозвищу «Колосс» длиной пять сантиметров. В 2021 году внимание ученых привлек «Мегапаук», достигший размеров тарантула. Позже был обнаружен «Геркулес» длиной восемь сантиметров, который ненадолго удерживал звание крупнейшего вида.

Лишь неделю назад был найден еще один представитель этого семейства, достигший длины 9,2 сантиметра. Ему дали прозвище «Хемсворт» в честь голливудских братьев-актеров Криса, Лиама и Люка Хемсворт, которые тоже родом из Австралии.

Atrax christenseni: новая вершина

Теперь рекорд принадлежит Atrax christenseni — крупнейшему из известных видов воронкообразных пауков. Это открытие не только подтверждает невероятное разнообразие австралийской фауны, но и поднимает новые вопросы об эволюции и адаптациях пауков в условиях этого уникального континента.

Уточнения

Atrax robustus class="ref-info" style="cursor: help;" title="на латинском языке">(лат.) — вид пауков из семейства Hexathelidae, обитающий в Австралии. Единственный представитель рода Atrax. Один из немногих видов пауков, которые могут причинить серьёзный вред здоровью человека, вплоть до летального исхода.

