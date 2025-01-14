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Apple: весенние премьеры планшетов и смартфонов

2:11
Наука

Весной Apple традиционно представляет новые устройства, и 2025 год не станет исключением. Среди ожидаемых новинок — бюджетный смартфон iPhone SE 4, а также планшеты iPad 11 и обновлённый iPad Air. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, эти устройства появятся в продаже уже к апрелю.

Apple Store в Америке
Фото: flickr.com by Flickr user Butz.2013, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Apple Store в Америке

Хотя новинки работают на платформе iOS 18.3, их выпуск намечен до выхода iOS 18.4, что предварительно ожидается в апреле. Таким образом, вероятный релиз новых устройств состоится в марте или начале апреля, если всё пойдёт по плану.

Ранее сроки запуска были определены лишь как "первая половина года", но теперь уточняется, что релиз более конкретен. Ожидается, что iOS 18.3 и iPadOS 18.3 будут доступны в конце января, а сами устройства поступят в продажу чуть позже, уже весной.

Что касается обновления iOS 18.4, оно принесёт поддержку дополнительных языков Apple Intelligence и будет доступно, предположительно, в апреле.

Что нового в устройствах?

iPhone SE 4: Внешний дизайн будет напоминать iPhone 14, а на задней панели останется одна камера. Смартфон получит современный процессор A18, который сейчас используется в серии iPhone 16.


iPad 11: Этот планшет оснастят новым процессором, возможно, A17 Pro, что обеспечит поддержку Apple Intelligence.


iPad Air: Последнее обновление линейки состоялось в прошлом году с процессором M2. Пока неизвестно, какие улучшения принесёт весенняя версия, но стоит ожидать чего-то интересного.


Весна начнётся уже через несколько месяцев, и с учётом расписания релизов Apple можно быть уверенным, что компания представит свои новинки именно в это время.

Уточнения

Apple - американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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