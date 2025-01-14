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Срок службы SSD: как долго проработает твердотельный накопитель

Наука

Данные исчезают без предупреждения, как буквы, уносимые ветром. Это не всего лишь цифровая страшилка: это реальность всех электронных хранилищ.

Клавиатура портативного компьютера с подсветкой
Фото: commons.wikimedia.org by Colin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Клавиатура портативного компьютера с подсветкой

SSD-накопители превзошли другие методы хранения данных по скорости, бесшумности и надежности. Тем не менее, как и любая технология, они сталкиваются с проблемами: износом. И в отличие от традиционных жестких дисков, которые выходят из строя из-за физического повреждения, твердотельные накопители имеют более тонкого противника — химические процессы, обуславливающие их работу.

Каждый SSD имеет ограниченное количество циклов записи, после чего ячейки начинают обращаться в ненадежные. Кроме того, внешние факторы, такие как сильный перегрев или скачки напряжения, могут значительно ускорить процесс деградации. То, что выглядит как техническая проблема, на самом деле является борьбой с неизбежным — временем.

Хотя современные твердотельные накопители могут функционировать более десяти лет при нормальных условиях, их надежность и производительность зависят от множества факторов, таких как качество изготовления, окружающая среда и частота использования.

Долговечность SSD в значительной степени определяется такими нюансами, как тип памяти NAND, количество циклов записи и принятые способы эксплуатации. Поэтому, оценивая долговечность SSD, особенно важно обращать внимание на характеристики устройства и его использование в повседневной жизни.

Уточнения

Твердотельный накопитель (англ. Solid-State Drive, SSD) — компьютерное энергонезависимое немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти, альтернатива жёстким дискам (HDD).

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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