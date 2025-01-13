Редкий янтарь с иголками доисторической сосны обнаружили под Калининградом

Под Калининградом был найден очень редкий янтарь с иголками доисторической сосны. Возраст инклюза — около 50 млн лет.
Таких камней не добывали последние 5 лет, сообщает KP. RU. В камне виднеется пучок из пяти хвойных иголок зеленоватого оттенка.
"Вероятно, что раскачиваясь от порыва ветра, ветка оставила свои иголки в смоле на стволе рядом стоящей сосны", — предположили специалисты.
После шлифовки и полировки найденный янтарь будут продавать на аукционе в рамках AmberForum 2025.
Калинингра́д — город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации.
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