Редкий янтарь с иголками доисторической сосны обнаружили под Калининградом

0:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Под Калининградом был найден очень редкий янтарь с иголками доисторической сосны. Возраст инклюза — около 50 млн лет.

Фото: commons.wikimedia.org by AlejandroLinaresGarcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Янтарь

Таких камней не добывали последние 5 лет, сообщает KP. RU. В камне виднеется пучок из пяти хвойных иголок зеленоватого оттенка.

"Вероятно, что раскачиваясь от порыва ветра, ветка оставила свои иголки в смоле на стволе рядом стоящей сосны", — предположили специалисты.

После шлифовки и полировки найденный янтарь будут продавать на аукционе в рамках AmberForum 2025.

Уточнения

Калинингра́д — город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации.

