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До 18 января можно наблюдать за этой яркой кометой в вечернее время

1:24
Наука

Редкое астрономическое событие можно наблюдать в эти дни — пролет яркой кометы C/2024 G3 (ATLAS).

Комета
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonid_Meteor_(cropped).jpg by Navicore
Комета

12 января 2025 года комета достигла своей максимальной яркости, однако невооруженным глазом разглядеть ее почти невозможно.

Наблюдать за ней можно будет в юго-восточной части неба, от Крайнего Севера до Дальнего Востока. Астрономы отмечают, что оптимальное время для наблюдений — вечернее время с 12 по 18 января.

Комета C/2024 G3 (ATLAS) была обнаружена 5 апреля 2024 года с помощью системы телескопов ATLAS.

Ее ближайшее сближение с Солнцем (перигелий) произошло 13 января.

Существует вероятность, что комета может разрушиться при сближении с Солнцем, как это произошло с кометой C/2024 S1 (ATLAS) в октябре 2024 года.

Тем не менее, на данный момент астрономы уверены, что C/2024 G3 (ATLAS) останется достаточно яркой для наблюдений. Для более детального изучения кометы астрономы советуют использовать бинокли или фотокамеры с телеобъективами.

Уточнения

Коме́та — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения. При приближении к Солнцу комета образует кому и иногда хвост из газа и пыли.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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