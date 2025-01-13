До 18 января можно наблюдать за этой яркой кометой в вечернее время

Редкое астрономическое событие можно наблюдать в эти дни — пролет яркой кометы C/2024 G3 (ATLAS).
12 января 2025 года комета достигла своей максимальной яркости, однако невооруженным глазом разглядеть ее почти невозможно.
Наблюдать за ней можно будет в юго-восточной части неба, от Крайнего Севера до Дальнего Востока. Астрономы отмечают, что оптимальное время для наблюдений — вечернее время с 12 по 18 января.
Комета C/2024 G3 (ATLAS) была обнаружена 5 апреля 2024 года с помощью системы телескопов ATLAS.
Ее ближайшее сближение с Солнцем (перигелий) произошло 13 января.
Существует вероятность, что комета может разрушиться при сближении с Солнцем, как это произошло с кометой C/2024 S1 (ATLAS) в октябре 2024 года.
Тем не менее, на данный момент астрономы уверены, что C/2024 G3 (ATLAS) останется достаточно яркой для наблюдений. Для более детального изучения кометы астрономы советуют использовать бинокли или фотокамеры с телеобъективами.
Коме́та — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения. При приближении к Солнцу комета образует кому и иногда хвост из газа и пыли.
Стирайте при низких температурах. Температура 20-30 °C помогает сократить энергозатраты, а для более сильных загрязнений используйте пятновыводители.