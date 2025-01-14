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Эта горная река в Абхазии иногда течёт вспять

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Наука

Представьте себе реку, которая, текла, текла с гор, внезапно меняет свое направление и начинает двигаться обратно к вершине!

Горы
Фото: flickr.com by Oleg Brovko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Горы

Это звучит как фантастика, но такое явление действительно происходит, и называется оно "эставелла". Эставелла возникает, когда на дне реки формируется воронка в карстовой области. Эта воронка то поглощает большие объемы воды, то выбрасывает ее обратно под давлением, становясь постоянным источником. 

Река Хипста в Абхазии функционирует именно так: в период маловодья она меняет направление и уходит в подземное карстовое русло под горой.

Иногда вода уходит в воронку так стремительно, что рыбы не успевают реагировать и остаются погибать на высыхающих камнях, сообщает канал "Популярная наука".

Уточнения

Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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