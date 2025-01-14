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Осьминоги обладают необычным интеллектом

1:05
Наука

Осьминоги обладают уникальными умственными способностями (как у четырехлетних детей!) и не подходят для разведения на фермах.

Дайвинг
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дайвинг

К такому выводу пришли ученые после исследований. В неволе осьминоги способны испытывать страдания и проявляют агрессивное поведение. Эти существа могут распознавать людей и запоминать их лица. Мимикрия служит им как защитным механизмом, так и способом охоты.

Разведение осьминогов в промышленных масштабах может оказать негативное влияние на морскую экосистему. Кальмары и рыбы могут быть не менее ценными альтернативами. Поэтому разведение умных осьминожек ради еды — это жалкая идея.

Существует вероятность, что осьминоги могут развиться в полноценный разумный вид. Доктор Питер Годфри-Смит называет осьминогов "инопланетным разумом". Их интеллект развивался иным образом, чем у позвоночных, но привел к сложным результатам, сообщает канал "Популярная наука".

Уточнения

Мимикрия (подражание, маскирование, фр. mimétisme, англ. mimicry) — в широком смысле все резко выраженные случаи подражательной окраски и сходства животных с неодушевлёнными предметами.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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