SWOT открывает тайны океанского дна

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

NASA запустило SWOT (Surface Water and Ocean Topography) в декабре 2022 года. А через два года были получены потрясающие результаты.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Морское дно

Первые измерения позволили подробно изучить горы и вулканы, которые слишком малы для обнаружения традиционными спутниками.

Первоначальные результаты были опубликованы в исследовании в журнале Science и поразили всех своим уровнем детализации, который был бы немыслим всего 30 лет назад. Теперь о дне океана собрано множество сведений.

"Открытие этих структур приведет к значительным научным достижениям, включая усовершенствование тектонических теорий", — заявил соавтор исследования Яо Ю, физик и географ в Институте океанографии Скриппса.

Данные, собранные с помощью SWOT, имеют разрешение в 8 км и охватывают путь за 21 день, что позволяет покрыть почти всю поверхность Земли. Интересно, что для обнаружения новых рельефов измеряется поверхность океана, которая, как оказалось, не является плоской.

Гравитационное притяжение подводных структур, таких как горы и вулканы, создает специфический эффект: накопление массы воды в этих образованиях приводит к образованию неровностей на поверхности. Таким образом, колебания уровня моря служат надежными индикаторами геологических структур, находящихся на дне океана. Эти данные позволили команде уточнить карты тектонических границ и океанских течений в прибрежных районах, сообщает newsbomb.gr.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) осуществляет гражданскую космическую программу США, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики.

