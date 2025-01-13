Как с ChatGPT избежать подводных камней в понимании договоров и контрактов

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Искусственный интеллект способен на многое: от обработки синтаксиса и написания статей до создания изображений и разработки раскадровок.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек и искуственный интеллект

Также ChatGPT может оказать особенно полезную помощь в чтении и понимании сложных текстов, таких как контракты и соглашения. С помощью ChatGPT вы можете:

Упростить юридический язык и технические термины,

Выделить ключевые пункты, такие как штрафы, условия продления и скрытые платежи,

Обратить внимание на неопределенные формулировки, которые могут вызвать сложности в будущем,

Найти несправедливые условия (например, одностороннее продление),

Составить резюме юридических документов для более быстрого ознакомления,

Предложить уточняющие вопросы, которые стоит задать.

Если вам потребуется подписать договор, попросите ChatGPT проанализировать его для вас, сообщает flash.gr.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

