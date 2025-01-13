Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морские женщины — раскрываем один из самых потрясающих секретов Японии
Пять неожиданных причин тусклого цвета лица и способы их устранения
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Как стимулировать цветение орхидей с помощью почвы и удобрений
Рыбка не испортится: как правильно хранить этот продукт?
Что добавить в драники, чтобы они не разваливались
В Кемерово продают популярное двухэтажное здание в парке за 15 миллионов рублей
Крещенские купания под угрозой: погода может испортить планы верующих
Как разогрев риса может стать причиной отравления

Как с ChatGPT избежать подводных камней в понимании договоров и контрактов

0:57
Наука

Искусственный интеллект способен на многое: от обработки синтаксиса и написания статей до создания изображений и разработки раскадровок. 

Человек и искуственный интеллект
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек и искуственный интеллект

Также ChatGPT может оказать особенно полезную помощь в чтении и понимании сложных текстов, таких как контракты и соглашения. С помощью ChatGPT вы можете: 

  • Упростить юридический язык и технические термины,
  • Выделить ключевые пункты, такие как штрафы, условия продления и скрытые платежи,
  • Обратить внимание на неопределенные формулировки, которые могут вызвать сложности в будущем,
  • Найти несправедливые условия (например, одностороннее продление),
  • Составить резюме юридических документов для более быстрого ознакомления,
  • Предложить уточняющие вопросы, которые стоит задать.

Если вам потребуется подписать договор, попросите ChatGPT проанализировать его для вас, сообщает flash.gr.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
Недвижимость
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля Аудио 
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты Аудио 
США требуют, чтобы Россия отказалась от доли в нефтяной индустрии Сербии
Экономика и бизнес
США требуют, чтобы Россия отказалась от доли в нефтяной индустрии Сербии Аудио 
Популярное
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр

Используйте натуральные материалы: например, подоконник из мрамора или элементы из дерева, которые добавят изюминку.

5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
5 растений, которые нельзя подкармливать золой
Дочь Игоря Николаева в карикатуре на отца рассказала о его требованиях
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Последние материалы
Как стимулировать цветение орхидей с помощью почвы и удобрений
Рыбка не испортится: как правильно хранить этот продукт?
Что добавить в драники, чтобы они не разваливались
В Кемерово продают популярное двухэтажное здание в парке за 15 миллионов рублей
Крещенские купания под угрозой: погода может испортить планы верующих
Как разогрев риса может стать причиной отравления
Редкий янтарь с иголками доисторической сосны обнаружили под Калининградом
Пшеничная мука для дачи: как сделать почву плодородной
Важные советы для тех, кто продает свой автомобиль
Сколько часов спать, чтобы скинуть лишние килограммы?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.