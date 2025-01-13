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Звёздное шоу — наблюдаем за Венерой, Юпитером и Марсом

1:47
Наука

Что за яркая звезда светится на западе после захода солнца?

Ночь
Фото: commons.wikimedia.org by Hox Vaimmbru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ночь

Если вы на протяжении этого месяца выходили на улицу вскоре после захода солнца, вероятно, заметили одну или даже две яркие точки в небе. Это НЛО? Нет, это Венера и Юпитер — ближайшие и самые крупные планеты в нашей Солнечной системе, которые в данный момент близки к своим наилучшим условиям наблюдения. Однако то, что вы видите, будет зависеть от времени и места вашего наблюдения.

Одним из эффектов сближения Венеры с Землей стало то, что 10 января она достигла своей максимальной удаленности от Солнца и ярко сияла на юго-западном небосклоне после захода солнца. В этой фазе, называемой "Вечерней звездой", Венера оказывается на максимальном угловом расстоянии от Солнца, что и привлекает внимание.

Если выйдете на улицу поздно ночью и увидите яркую "звезду", это, скорее всего, будет Юпитер. Юпитер, который виден на востоке сразу после захода солнца, пересекает небо и опускается на западе перед рассветом.

Противостояние Марса произошло в воскресенье, 12 января 2025 года — золотистый свет красной планеты является заметным после захода солнца, а следующее противостояние намечено на 19 февраля 2027 года. В этот период планета находится ближе всего к Земле, что делает её особенно яркой, а диск полностью освещен Солнцем. Это наилучшее время для наблюдения, хотя для более точной оценки её цвета понадобится небольшой телескоп.

Уточнения

Шо́у ( англицизм от show ) - представление, показ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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