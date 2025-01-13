Звёздное шоу — наблюдаем за Венерой, Юпитером и Марсом

Что за яркая звезда светится на западе после захода солнца?
Если вы на протяжении этого месяца выходили на улицу вскоре после захода солнца, вероятно, заметили одну или даже две яркие точки в небе. Это НЛО? Нет, это Венера и Юпитер — ближайшие и самые крупные планеты в нашей Солнечной системе, которые в данный момент близки к своим наилучшим условиям наблюдения. Однако то, что вы видите, будет зависеть от времени и места вашего наблюдения.
Одним из эффектов сближения Венеры с Землей стало то, что 10 января она достигла своей максимальной удаленности от Солнца и ярко сияла на юго-западном небосклоне после захода солнца. В этой фазе, называемой "Вечерней звездой", Венера оказывается на максимальном угловом расстоянии от Солнца, что и привлекает внимание.
Если выйдете на улицу поздно ночью и увидите яркую "звезду", это, скорее всего, будет Юпитер. Юпитер, который виден на востоке сразу после захода солнца, пересекает небо и опускается на западе перед рассветом.
Противостояние Марса произошло в воскресенье, 12 января 2025 года — золотистый свет красной планеты является заметным после захода солнца, а следующее противостояние намечено на 19 февраля 2027 года. В этот период планета находится ближе всего к Земле, что делает её особенно яркой, а диск полностью освещен Солнцем. Это наилучшее время для наблюдения, хотя для более точной оценки её цвета понадобится небольшой телескоп.
Шо́у ( англицизм от show ) - представление, показ.
Используйте натуральные материалы: например, подоконник из мрамора или элементы из дерева, которые добавят изюминку.