Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вырастить сладкую дыню: секреты опытных дачников
Фильтрованный кофе или по-турецки: что полезнее для вашего сердца
Череп из Эфеса: как генетика разрушила легенду
Тропический рай без толп туристов: открываем Плайя-Бисанс
Этот тренажёр №1 для убийственного кардио
Как эффективно сушить полотенца зимой, чтобы избежать затхлого запаха
Почему одни шимпанзе лучше других орудуют инструментами
Удобство и стиль: что надеть с широкими джинсами зимой
Джастин Бибер на грани банкротства: певец задолжал колоссальную сумму гастрольной компании

Кишечник против патогенов: новые открытия учёных

3:26
Наука

Какие бактерии обитают в нашем кишечнике, и почему их баланс так важен для здоровья? Новое исследование проливает свет на этот вопрос.

Бактерии
Фото: vaam.de by Андреас Клингль, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бактерии

Роль Enterobacteriaceae в кишечнике

Бактерии семейства Enterobacteriaceae, такие как Klebsiella pneumoniae, Shigella и E. coli, присутствуют в микробиоме здорового человека в небольших количествах. Однако их избыток может стать причиной серьёзных заболеваний, особенно при воспалении или употреблении заражённой пищи. В крайних случаях высокие уровни этих бактерий представляют опасность для жизни.

Анализ микробиома с помощью ИИ

Исследователи проанализировали микробиом более 12 000 человек из 45 стран, используя искусственный интеллект.

Они обнаружили, что состав микробиома способен предсказать вероятность колонизации кишечника Enterobacteriaceae. Это открытие оказалось универсальным для разных регионов и состояния здоровья людей.

В процессе анализа учёные выявили 135 видов бактерий, которые обычно присутствуют в отсутствие Enterobacteriaceae и, вероятно, защищают от их роста.

Среди них особое место занимают бактерии рода Faecalibacterium, которые производят короткоцепочечные жирные кислоты, расщепляя клетчатку из пищи. Эти соединения играют ключевую роль в защите организма от патогенов.

Значение питания

"Наши результаты показывают, что-то, что мы едим, потенциально очень важно для контроля вероятности заражения целым рядом бактерий, включая кишечную палочку и клебсиелу пневмонию, потому что это меняет среду в нашем кишечнике, делая её более враждебной для захватчиков"- подчёркивает Доктор Александр Алмейда из Кембриджского университета.

Рацион, богатый клетчаткой (овощи, бобовые, цельнозерновые продукты), способствует росту полезных бактерий, тогда как приём пробиотиков менее эффективен, поскольку они не изменяют среду кишечника. Употребление клетчатки обеспечивает бактериям сырьё для производства жирных кислот, которые вытесняют патогены.

Устойчивость к антибиотикам и новые подходы

Рост устойчивости таких патогенов, как Klebsiella pneumoniae, к антибиотикам заставляет учёных искать новые пути профилактики.

"Лучший подход сейчас — предотвращать инфекции, сокращая возможности для размножения вредоносных бактерий", — добавляет Алмейда.

Контекст микробиома

Ранее взаимодействие бактерий в кишечнике изучалось на моделях мышей, но новое исследование даёт более точную картину. Учёные выяснили, что 172 вида микроорганизмов могут сосуществовать с энтеробактериями.

Конкуренция за ресурсы, как считалось раньше, не всегда мешает болезнетворным бактериям закрепляться в кишечнике. Это подчёркивает важность изменения среды кишечника, а не простого добавления пробиотиков.

"Это исследование подчёркивает важность изучения патогенов не как изолированных объектов, а в контексте окружающего их микробиома кишечника" — отмечает Доктор Ци Инь, первый автор исследования.

Уточнения

Enterobacterales  class="ref-info" style="cursor: help;" title="на латинском языке">(лат.) (Энтеробактерии) — большой порядок бактерий, включающий в себя такие известные патогены, как сальмонеллы, кишечная палочка, чумная палочка и т. д.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Красота и стиль
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга Аудио 
Настасья Самбурская показала свою причёску за 6 тысяч рублей
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская показала свою причёску за 6 тысяч рублей Аудио 
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Общество
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации Аудио 
Популярное
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?

С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
Последние материалы
Как эффективно сушить полотенца зимой, чтобы избежать затхлого запаха
Почему одни шимпанзе лучше других орудуют инструментами
Удобство и стиль: что надеть с широкими джинсами зимой
Джастин Бибер на грани банкротства: певец задолжал колоссальную сумму гастрольной компании
Как проращивание картошки упрощает уход за растениями?
Всё для аквариума: как создать рай для рыб дома
Экологичное удобрение из утреннего кофе: просто и полезно
Сибагро приступит к модернизации птицефабрики Томская
Этот прибор нельзя оставлять, включёнными в розетку, иначе может начаться возгорание
Какой намордник идеально подойдёт вашей собаке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.