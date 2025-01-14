Кишечник против патогенов: новые открытия учёных

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Какие бактерии обитают в нашем кишечнике, и почему их баланс так важен для здоровья? Новое исследование проливает свет на этот вопрос.

Фото: vaam.de by Андреас Клингль, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Бактерии

Роль Enterobacteriaceae в кишечнике

Бактерии семейства Enterobacteriaceae, такие как Klebsiella pneumoniae, Shigella и E. coli, присутствуют в микробиоме здорового человека в небольших количествах. Однако их избыток может стать причиной серьёзных заболеваний, особенно при воспалении или употреблении заражённой пищи. В крайних случаях высокие уровни этих бактерий представляют опасность для жизни.

Анализ микробиома с помощью ИИ

Исследователи проанализировали микробиом более 12 000 человек из 45 стран, используя искусственный интеллект.

Они обнаружили, что состав микробиома способен предсказать вероятность колонизации кишечника Enterobacteriaceae. Это открытие оказалось универсальным для разных регионов и состояния здоровья людей.

В процессе анализа учёные выявили 135 видов бактерий, которые обычно присутствуют в отсутствие Enterobacteriaceae и, вероятно, защищают от их роста.

Среди них особое место занимают бактерии рода Faecalibacterium, которые производят короткоцепочечные жирные кислоты, расщепляя клетчатку из пищи. Эти соединения играют ключевую роль в защите организма от патогенов.

Значение питания

"Наши результаты показывают, что-то, что мы едим, потенциально очень важно для контроля вероятности заражения целым рядом бактерий, включая кишечную палочку и клебсиелу пневмонию, потому что это меняет среду в нашем кишечнике, делая её более враждебной для захватчиков"- подчёркивает Доктор Александр Алмейда из Кембриджского университета.

Рацион, богатый клетчаткой (овощи, бобовые, цельнозерновые продукты), способствует росту полезных бактерий, тогда как приём пробиотиков менее эффективен, поскольку они не изменяют среду кишечника. Употребление клетчатки обеспечивает бактериям сырьё для производства жирных кислот, которые вытесняют патогены.

Устойчивость к антибиотикам и новые подходы

Рост устойчивости таких патогенов, как Klebsiella pneumoniae, к антибиотикам заставляет учёных искать новые пути профилактики.

"Лучший подход сейчас — предотвращать инфекции, сокращая возможности для размножения вредоносных бактерий", — добавляет Алмейда.

Контекст микробиома

Ранее взаимодействие бактерий в кишечнике изучалось на моделях мышей, но новое исследование даёт более точную картину. Учёные выяснили, что 172 вида микроорганизмов могут сосуществовать с энтеробактериями.

Конкуренция за ресурсы, как считалось раньше, не всегда мешает болезнетворным бактериям закрепляться в кишечнике. Это подчёркивает важность изменения среды кишечника, а не простого добавления пробиотиков.

"Это исследование подчёркивает важность изучения патогенов не как изолированных объектов, а в контексте окружающего их микробиома кишечника" — отмечает Доктор Ци Инь, первый автор исследования.

Уточнения

Enterobacterales class="ref-info" style="cursor: help;" title="на латинском языке">(лат.) (Энтеробактерии) — большой порядок бактерий, включающий в себя такие известные патогены, как сальмонеллы, кишечная палочка, чумная палочка и т. д.



