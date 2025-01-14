1500 древних блоков: загадки Долинного храма Египта

В Луксоре, Египет, команда археологов сделала ряд удивительных открытий в районе Дейр аль-Бахари — месте, где находится заупокойный храм Хатшепсут, одной из немногих женщин-фараонов в истории Древнего Египта.
Среди находок — инструменты, оставленные древними строителями, и тысячи каменных блоков, украшенных сценами из жизни храма.
Исследователи обнаружили набор инструментов, которые древние мастера спрятали при строительстве храма. В коллекции — тесло, деревянный молоток, два долота, модель для изготовления глиняных кирпичей и два камня с картушами Хатшепсут.
«Надписи на инструментах гласят: Добрый бог Неб Маат Ре, в храме Джесер-Джесеру, возлюбленный Амоном», - поясняет Захи Хавасс, руководитель команды археологов.
Команда также обнаружила 1500 красочных каменных блоков, которые когда-то украшали Долинный храм Хатшепсут. Этот храм, расположенный неподалёку от заупокойного, был декорирован сложными сценами, некоторые из которых сохранились на блоках.
Эти находки проливают свет на архитектурное наследие Хатшепсут, а также подтверждают, что её преемник Тутмос III восстановил храм после её смерти.
Археологи также исследовали кладбище 17-й династии, периода, когда часть Египта находилась под контролем гиксосов. На кладбище найдены гробы с останками египтян, луки, наконечники стрел и другие артефакты. Возможно, они принадлежали воинам, защищавшим страну от захватчиков.
Кроме того, была обнаружена гробница Джехути Меса, смотрителя дворца царицы Тефишери. Внутри находились известняковый стол для подношений, погребальная стела и сосуды из алебастра и фаянса. Эти находки помогают исследователям понять культуру и обычаи периода.
Ту́тмос III — Фараон Древнего Египта из XVIII династии. Правил в XV веке до н. э. Сын Тутмоса II от наложницы Исиды. Главная супруга Тутмоса III — Меритра Хатшепсут. Их старший сын Аменхотеп стал впоследствии фараоном.
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