1500 древних блоков: загадки Долинного храма Египта

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

В Луксоре, Египет, команда археологов сделала ряд удивительных открытий в районе Дейр аль-Бахари — месте, где находится заупокойный храм Хатшепсут, одной из немногих женщин-фараонов в истории Древнего Египта.

Фото: commons.wikimedia.org by AdaVegas Travel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Луксор

Среди находок — инструменты, оставленные древними строителями, и тысячи каменных блоков, украшенных сценами из жизни храма.

"Запасной фонд" храма

Исследователи обнаружили набор инструментов, которые древние мастера спрятали при строительстве храма. В коллекции — тесло, деревянный молоток, два долота, модель для изготовления глиняных кирпичей и два камня с картушами Хатшепсут.

«Надписи на инструментах гласят: Добрый бог Неб Маат Ре, в храме Джесер-Джесеру, возлюбленный Амоном», - поясняет Захи Хавасс, руководитель команды археологов.

Тайны Долинного храма

Команда также обнаружила 1500 красочных каменных блоков, которые когда-то украшали Долинный храм Хатшепсут. Этот храм, расположенный неподалёку от заупокойного, был декорирован сложными сценами, некоторые из которых сохранились на блоках.

Эти находки проливают свет на архитектурное наследие Хатшепсут, а также подтверждают, что её преемник Тутмос III восстановил храм после её смерти.

Другие открытия в Луксоре

Археологи также исследовали кладбище 17-й династии, периода, когда часть Египта находилась под контролем гиксосов. На кладбище найдены гробы с останками египтян, луки, наконечники стрел и другие артефакты. Возможно, они принадлежали воинам, защищавшим страну от захватчиков.

Кроме того, была обнаружена гробница Джехути Меса, смотрителя дворца царицы Тефишери. Внутри находились известняковый стол для подношений, погребальная стела и сосуды из алебастра и фаянса. Эти находки помогают исследователям понять культуру и обычаи периода.

Уточнения

Ту́тмос III — Фараон Древнего Египта из XVIII династии. Правил в XV веке до н. э. Сын Тутмоса II от наложницы Исиды. Главная супруга Тутмоса III — Меритра Хатшепсут. Их старший сын Аменхотеп стал впоследствии фараоном.

