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Учёные выяснили, что слишком чистый дом опасен для здоровья

1:32
Наука

Поддерживать порядок в доме может оказаться не таким уж простым делом, как кажется на первый взгляд. Чистота жилища сама по себе не всегда является преимуществом, так как в нашем окружении существуют важные микроорганизмы, которые стоит сохранять, если вы хотите повысить защитные функции своего организма.

Мытьё полов
Фото: Pexels by SHVETS production, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мытьё полов

Исследование, опубликованное в журнале Nature Reviews Microbiology, показывает, что микробиом человека оказывается как в зависимости от окружающей среды, так и влияет на нее. Таким образом, микробиом вашего дома включает в себя всех его обитателей, включая домашних животных, а также такие элементы, как земля, вода и воздух. На поверхности кожи человека также обитает множество микробов, многие из которых положительно сказываются на нашем здоровье.

Однако это не значит, что следует пренебрегать чистотой. Исследования показывают, что между бытовыми микроорганизмами и некоторыми заболеваниями, включая нарушения иммунной системы и болезни органов дыхания, есть взаимосвязь.

Чрезмерное применение антимикробных средств может нарушить естественный баланс микробиома. Вместо того чтобы злоупотреблять этими средствами, важно придерживаться принципов гигиены и поддерживать порядок в доме, чтобы предотвратить размножение опасных бактерий и грибков, которые могут появиться из-за остающихся остатков пищи или загрязнений.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό — маленький и βίος — жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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