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10 археологических находок Карелии, которые поражают воображение

5:23
Наука

Карелия — настоящий кладезь для археологов и историков. Здесь было сделано множество уникальных находок, которые проливают свет на жизнь древних народов региона. Многие из этих артефактов сегодня хранятся в музеях Карелии и Финляндии. Ниже мы расскажем о десяти самых выдающихся археологических открытиях, сделанных в этом удивительном крае.

Археологическая лопатка на месте раскопок
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Археологическая лопатка на месте раскопок

Большинство значимых находок было сделано в районе Северо-Западного Приладожья, где в древности обитали карельские племена — корелы. Они жили у берегов древней Ладоги, вблизи города, который в разные времена называли Корелой, Кякисалми, Кексгольмом и Приозерском. Эти артефакты помогают исследователям понять, как жили, работали и верили древние жители региона.

10 главных археологических находок Карелии

  1. Петроглифы — наскальные рисунки древних людей. Онежские и беломорские петроглифы — уникальные изображения людей и животных, выбитые на камнях и скалах древними мастерами. Их насчитывается более двух тысяч. Эти рисунки, созданные без использования металлических инструментов, вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Часть скал с рисунками была перемещена в Национальный музей Петрозаводска.
  2. Захоронение «янтарного богача». Студенты ПетрГУ обнаружили могилу, засыпанную охрой и украшенную 140 янтарными изделиями. Возраст находки оценивается в 5500 лет, что делает её одной из самых редких для региона. По мнению учёных, похороненный был торговцем, обменявшим янтарные украшения на каменные орудия.
  3. Оленеостровский могильник. На Онежском озере найдено 177 захоронений VII века до нашей эры. Среди артефактов — костяные украшения, каменные ножи и даже изделия из человеческих костей. Уникальность находки в том, что украшения из костей человека ранее не встречались в Карелии. Учёные до сих пор спорят, использовались ли кости врагов или это был способ увековечить соплеменников.
  4. Стоянка эпохи раннего неолита. Найденная в селе Деревянное стоянка датируется пятым тысячелетием до нашей эры. Обнаружены каменные орудия труда, обломки топоров, шлифовальные камни, кусочки глиняной посуды и другие артефакты. Эта находка стала важным источником информации о жизни древних людей в Карелии.
  5. Средневековый некрополь. Под Успенской церковью в Кондопоге найден крупнейший некрополь XII–XVIII веков в Онежском крае. Учёные провели реконструкцию внешности людей того времени. Некрополь сохранился в отличном состоянии, что позволило исследовать культурные и религиозные аспекты жизни региона.
  6. Древняя мастерская каменных орудий. В низовьях реки Шуя обнаружены следы поселения, где древние люди изготавливали каменные орудия. Радиоуглеродный анализ датирует находки 3500–3100 годами до нашей эры. Здесь же были найдены фрагменты керамики, самородки меди, янтарные украшения и куски асбеста.
  7. Сейды — мегалиты Карелии. Эти загадочные сооружения из камней находятся на горе Воттоваара и в других местах Карелии. Сейды использовались для ритуалов или поклонения духам. Они представляют собой огромные валуны, установленные на маленькие камни. Сейды Карелии отличаются от аналогичных конструкций в Англии, Ирландии и Исландии.
  8. Лабиринты. В Карелии сохранились три каменных лабиринта: Керетский, Протосаамский и лабиринт на острове Олешин архипелага Кузова. Эти сооружения представляют собой спирали из овальных камней, ведущие к центру. Учёные предполагают, что они могли быть погребальными или использовались для религиозных ритуалов.
  9. 9. Обработанный металл древнее египетских пирамид. На археологических памятниках Карелии найдены медные изделия, возраст которых превышает 4500 лет. Исследования показали, что местные жители использовали руду из разных источников, что опровергло ранее существовавшую теорию об одном месте добычи.
  10. 10. Древнерусские каменные кресты. Археологи обнаружили каменные кресты в Лахденпохском и Олонецком районах Карелии. Один из крестов, найденный в деревне Еройла, был спрятан под полом старого сарая. Эти находки проливают свет на распространение православия на северных окраинах Новгородской земли.

Археологические находки Карелии помогают восстановить картину прошлого и понять, как жили, верили и работали древние народы региона. Каждая из этих находок — ключ к разгадке тайн истории, который открывает новые горизонты для учёных, сообщает karelinform.ru.

Уточнения

Каре́лия или Респу́блика Каре́лия (карел. Karjalan tašavalta, лив.-карел. Karjalan tazavaldu, фин. Karjalan tasavalta, вепс. Karjalan Tazovaldkund), или Ка́рьяла, — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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