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Неизвестный феномен северного сияния: учёные объяснили белые пятна

1:48
Наука

Канадские учёные из Университета Калгари впервые раскрыли природу загадочных бело-серых пятен, которые иногда появляются в небе во время северного сияния. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications.

Северное сияние
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Северное сияние

Что такое белые пятна в северных сияниях

Необычное явление выглядит как структурированная область белесого цвета среди зелёных и красных оттенков полярных огней. Ранее этот феномен упоминался в научных работах, но его происхождение оставалось загадкой.

Благодаря современным технологиям фотосъёмки учёные смогли детально изучить настоящие цвета ночного неба и зафиксировать эти пятна.

Связь с явлением STEVE

Команда исследователей выяснила, что белые пятна в полярных сияниях имеют сходный механизм с другим атмосферным феноменом — STEVE (сильное увеличение скорости теплового излучения). Это явление проявляется как узкая светло-лиловая полоса, протянувшаяся на тысячи километров.

STEVE, как и белые пятна, возникает на высоте около 300 километров и связан с движением горячих газов в атмосфере. Однако, несмотря на схожую природу, эти два явления существуют независимо друг от друга.

Природа явления

Учёные дали феномену название "структурированное континуальное излучение" и подтвердили его тепловую природу. Белые пятна, подобно STEVE, формируются в верхних слоях атмосферы, что делает их частью сложной динамики земного ночного неба.

Эти открытия помогают лучше понять взаимодействие природных процессов в атмосфере и открывают новые горизонты для изучения полярных сияний.

Уточнения

Полярное сияние северное сияние (aurora borealis), южное сияние (aurora australis), аврора (aurora), устар. "па́зори" - атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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