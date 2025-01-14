Алхимия, магия и астрология: новый масштабный проект раскроет древние тайны

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Европейский исследовательский совет (ERC) выделил 9 миллионов евро на масштабный проект Synergy под названием "Мозаика — картирование оккультных наук в исламских культурах". Об этом сообщает издание AGI.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Археологическая лопатка на месте раскопок

Что изучают в рамках проекта

Алхимия, астрология, магия и другие оккультные науки веками служили инструментами для изучения природы. В древних текстах сохранилось множество наблюдений и знаний, которые стали неотъемлемой частью истории науки и техники. Однако до сих пор мало изучены сложные переплетения между этими дисциплинами, сформировавшиеся за столетия.

Руководителем проекта выступает Маттео Мартелли, профессор кафедры философии Болонского университета. Основная цель инициативы — восполнить пробелы в понимании истории оккультных наук и их влияния на развитие науки.

Участники и подход

Проект реализуется в партнёрстве с рядом ведущих университетов: Католическим университетом Лувена, ФАУ Эрланген-Нюрнберг, Университетом Южной Каролины и Автономным университетом Барселоны. Это первая крупная инициатива, объединяющая международных исследователей для изучения оккультных наук в исламских культурах.

Учёные анализируют древние тексты и артефакты, а также проводят эксперименты, чтобы оценить их научную и прикладную ценность. Болонский университет с его мощной научной базой играет ключевую роль в этой работе, особенно в области химии, биологии и экологии.

Доступность наследия

Одной из задач проекта является перевод и оцифровка древних текстов. Эти материалы будут доступны не только исследователям, но и всем, кто интересуется историей оккультных наук.

"Мозаика" обещает стать революционным шагом в изучении наследия исламских культур и их вклада в мировую науку.