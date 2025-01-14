В Антарктиде нашли ледяную капсулу времени: возраст — 1,2 млн лет

В Антарктиде учёные извлекли уникальную льдину с глубины 2,8 километра. Об этом сообщается на сайте международного научного проекта Beyond Epica, который финансируется Европейской комиссией.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы Гамбурцева в Антарктиде

Лёд возрастом более миллиона лет

Работа над этим проектом длилась четыре года. Исследователям удалось добыть фрагмент подкоренных пород, в которых хранятся «нетронутые образцы древнего воздуха». По предварительным оценкам, возраст этих парниковых газов превышает 1,2 миллиона лет. Уникальная находка обещает пролить свет на историю климата и атмосферы Земли.

Сейчас фрагмент льдины находится под тщательным изучением. Специалисты используют инфракрасные лампы, чтобы детально исследовать её структуру и состав.

Что ищут учёные

Цель проекта Beyond Epica — выяснить, как углеродный цикл был связан с температурой планеты в прошлом. Изучение древнего льда может дать ответы на вопросы о причинах климатических изменений и помочь понять, как человечество может противостоять их последствиям.

В проекте участвуют представители 12 ведущих научных институтов из 10 стран ЕС. Это сотрудничество нацелено на решение одной из самых сложных задач современной науки: восстановление данных о древней атмосфере, которые могут стать ключом к прогнозированию будущего.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом.

