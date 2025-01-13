Антарктида может пробудить вулканы: что скрывается под ледниками

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Учёные из Германии и США предупреждают: глобальное потепление может пробудить вулканы Антарктиды. Под толщей льда Белого континента скрываются сотни вулканов, которые могут стать активными из-за таяния ледников. Это не гипотеза — результаты исследования опубликованы в журнале Geochemistry, Geophysics, Geosystems.

Фото: commons.wikimedia.org by Joe Mastroianni, National Science Foundation, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Fryxellsee Opt

Лёд тает, вулканы пробуждаются

Сокращение ледяного покрова приводит к снижению давления на магматические резервуары, что позволяет магме подниматься ближе к поверхности. Одновременно высвобождающиеся газы, такие как углекислый газ и водяной пар, увеличивают давление внутри вулканов, что может спровоцировать извержения. Учёные подчёркивают: этот процесс ускоряется вместе с усилением климатических изменений.

Что показали исследования

Исследователи провели более 400 компьютерных симуляций, чтобы изучить связь между таянием ледников и вулканической активностью. Результаты демонстрируют, что уменьшение ледяных щитов напрямую способствует росту активности вулканов, увеличивая вероятность извержений. Особенно уязвимой оказалась Западная Антарктида, где сосредоточено более сотни скрытых вулканов — возможно, самый насыщенный вулканами регион на Земле.

Цепная реакция: лёд, магма, океан

Пробуждение вулканов может привести к цепной реакции. Магма растапливает лёд, что создаёт условия для новых извержений. Ускоренное разрушение ледяного покрова, в свою очередь, приведёт к росту уровня мирового океана и непредсказуемым климатическим изменениям.

Когда начнётся этот процесс, учёные пока не знают. Возможно, речь идёт о сотнях лет. Но даже при снижении антропогенных выбросов предотвратить дальнейшее таяние льдов уже невозможно.

Антарктида, долгие годы служившая белоснежным стражем планеты, может превратиться в эпицентр вулканической активности. Это станет вызовом, к которому человечеству необходимо подготовиться, чтобы минимизировать последствия.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.

