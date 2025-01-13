Технология НовГУ измеряет магнитные поля сердца с беспрецедентной точностью

Учёные Новгородского государственного университета (НовГУ) работают над созданием инновационного прибора для раннего выявления сердечных заболеваний, пишет Наука. рф. Этот компактный аппарат способен с высокой точностью фиксировать сердечные колебания и передавать данные по Wi-Fi. Проект реализуется при поддержке гранта Российского научного фонда.
В основе прибора — уникальный магнитоэлектрический датчик размером всего 5x5 мм. Устройство использует передовую технологию, включающую крутильную моду и ферромагнитный резонанс, что позволяет регистрировать даже самые слабые амплитуды сердечных колебаний. Оно способно измерять магнитные поля на уровне нескольких пикотесл и фемтотесл, а также работать на низкой частоте, менее одного герца.
Разработка учёных из НовГУ отличается компактностью и простотой использования. В отличие от традиционных систем магнитокардиографии, которые занимают целую комнату и требуют больших затрат на обслуживание, новый прибор легко крепится на теле пациента, обеспечивая удобство мониторинга в режиме реального времени.
Ожидается, что прибор найдёт применение не только в биомедицине, но и в науке, технике, геодезии и других сферах. Его способность точно измерять магнитные поля открывает новые перспективы для диагностики и научных исследований.
Ферромагни́тный резона́нс — одна из разновидностей электронного магнитного резонанса.
Те́сла (русское обозначение: Тл; международное обозначение: T) — единица индукции магнитного поля в Международной системе единиц (СИ), равная индукции такого однородного магнитного поля, в котором на 1 метр длины прямого проводника, расположенного по нормали к вектору магнитной индукции, с током силой 1 ампер, действует сила 1 ньютон.
Используйте натуральные материалы: например, подоконник из мрамора или элементы из дерева, которые добавят изюминку.