Технология НовГУ измеряет магнитные поля сердца с беспрецедентной точностью

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Новгородского государственного университета (НовГУ) работают над созданием инновационного прибора для раннего выявления сердечных заболеваний, пишет Наука. рф. Этот компактный аппарат способен с высокой точностью фиксировать сердечные колебания и передавать данные по Wi-Fi. Проект реализуется при поддержке гранта Российского научного фонда.

Фото: scientificanimations.com by сайт scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сердце

В основе прибора — уникальный магнитоэлектрический датчик размером всего 5x5 мм. Устройство использует передовую технологию, включающую крутильную моду и ферромагнитный резонанс, что позволяет регистрировать даже самые слабые амплитуды сердечных колебаний. Оно способно измерять магнитные поля на уровне нескольких пикотесл и фемтотесл, а также работать на низкой частоте, менее одного герца.

Разработка учёных из НовГУ отличается компактностью и простотой использования. В отличие от традиционных систем магнитокардиографии, которые занимают целую комнату и требуют больших затрат на обслуживание, новый прибор легко крепится на теле пациента, обеспечивая удобство мониторинга в режиме реального времени.

Ожидается, что прибор найдёт применение не только в биомедицине, но и в науке, технике, геодезии и других сферах. Его способность точно измерять магнитные поля открывает новые перспективы для диагностики и научных исследований.

Уточнения

Ферромагни́тный резона́нс — одна из разновидностей электронного магнитного резонанса.



Те́сла (русское обозначение: Тл; международное обозначение: T) — единица индукции магнитного поля в Международной системе единиц (СИ), равная индукции такого однородного магнитного поля, в котором на 1 метр длины прямого проводника, расположенного по нормали к вектору магнитной индукции, с током силой 1 ампер, действует сила 1 ньютон.



