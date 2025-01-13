Спираль Архимеда в действии: новая эра домашней энергетики

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

В эпоху, когда европейское сообщество активно продвигает экологически чистые технологии и экономичное использование ресурсов, возникло перспективное решение, затмевающее даже солнечные батареи своей эффективностью.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Rikki_Mitterer by Rikki Mitterer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ветрогенератор

Инновационная разработка базируется на многовековом опыте использования силы ветра. Однако современное устройство кардинально отличается от привычных громоздких ветрогенераторов. Инженеры из Нидерландов создали компактную систему LIAM F1 UWT, монтируемую на кровлю жилых строений. Данное изобретение обещает трансформировать подход к энергообеспечению домохозяйств, обеспечивая выработку до 1500 кВт/ч электроэнергии ежегодно, составляя достойную конкуренцию традиционным солнечным панелям.

Инновационный агрегат эффективно преобразует даже незначительные воздушные потоки урбанизированной среды в электроэнергию. Конструкция, созданная по принципу спирали Архимеда, отличается компактностью: всего 1,5 метра в диаметре при массе до 100 килограммов. Несмотря на скромные габариты, устройство способно обеспечить основные энергетические потребности среднестатистической семьи.

В настоящее время проект находится на стадии доработки, однако предварительные испытания демонстрируют обнадеживающие результаты. Массовое внедрение технологии запланировано на завершение 2025 года. Разработчики продолжают совершенствовать систему для повышения эффективности и универсальности применения в различных условиях — от загородных территорий до мегаполисов. При успешном завершении тестирования данная инновация может стать эффективным инструментом оптимизации расходов на электроэнергию.

Уточнения

Архиме́дова спира́ль — спираль, плоская кривая, траектория точки, которая равномерно движется вдоль луча, в то время как сам луч равномерно вращается вокруг точки своего начала.

