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Обычная чашка кофе может увеличить продолжительность жизни — узнайте как

2:06
Наука

Кофе может стать настоящим эликсиром молодости — к такому выводу пришли ученые из португальского Центра неврологии и клеточной биологии. Их исследование, опубликованное в журнале Ageing Research Reviews, раскрывает удивительные свойства этого популярного напитка.

Чашка кофе
Фото: unsplash.com by Афина Лам, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Чашка кофе

Как кофе влияет на организм

Исследователи изучили влияние кофеина и других активных компонентов, содержащихся в кофе, на процессы старения. Главные ингредиенты — кофеин и хлорогеновые кислоты — обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они не только активизируют организм, но и улучшают его функционирование.

Масштабное исследование: что удалось выяснить

В рамках работы ученые проанализировали данные более 50 эпидемиологических исследований, в которых приняли участие около трех миллионов человек из разных регионов мира. Исследование охватило различные этнические группы и изучило, как употребление кофе влияет на здоровье, продолжительность жизни и частоту возрастных заболеваний.

Результаты показали: умеренное употребление кофе снижает общий риск смертности на 17%. Более того, люди, регулярно пьющие этот напиток в разумных количествах, живут здоровой жизнью в среднем на 1,8 года дольше.

Влияние на здоровье

"Бонусом" ученые отмечают положительное воздействие кофе на ментальные функции и общее физическое состояние, особенно у пожилых людей. Кофе улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также снижает риск онкологических заболеваний. Однако специалисты подчеркивают: важно соблюдать меру.

"Ключ к пользе кофе — в умеренности. Избыток может свести на нет все преимущества", — напоминают авторы исследования.

Таким образом, чашка кофе может не только подбодрить утром, но и оказать долгосрочную поддержку вашему здоровью.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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