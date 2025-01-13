Обычная чашка кофе может увеличить продолжительность жизни — узнайте как

Кофе может стать настоящим эликсиром молодости — к такому выводу пришли ученые из португальского Центра неврологии и клеточной биологии. Их исследование, опубликованное в журнале Ageing Research Reviews, раскрывает удивительные свойства этого популярного напитка.
Исследователи изучили влияние кофеина и других активных компонентов, содержащихся в кофе, на процессы старения. Главные ингредиенты — кофеин и хлорогеновые кислоты — обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они не только активизируют организм, но и улучшают его функционирование.
В рамках работы ученые проанализировали данные более 50 эпидемиологических исследований, в которых приняли участие около трех миллионов человек из разных регионов мира. Исследование охватило различные этнические группы и изучило, как употребление кофе влияет на здоровье, продолжительность жизни и частоту возрастных заболеваний.
Результаты показали: умеренное употребление кофе снижает общий риск смертности на 17%. Более того, люди, регулярно пьющие этот напиток в разумных количествах, живут здоровой жизнью в среднем на 1,8 года дольше.
"Бонусом" ученые отмечают положительное воздействие кофе на ментальные функции и общее физическое состояние, особенно у пожилых людей. Кофе улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также снижает риск онкологических заболеваний. Однако специалисты подчеркивают: важно соблюдать меру.
"Ключ к пользе кофе — в умеренности. Избыток может свести на нет все преимущества", — напоминают авторы исследования.
Таким образом, чашка кофе может не только подбодрить утром, но и оказать долгосрочную поддержку вашему здоровью.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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