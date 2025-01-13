Без операций и боли: как воссоздают ткани пародонта с помощью 3D-технологий

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

В Сеченовском Университете Минздрава России разрабатывают инновационный метод восстановления структур пародонта с использованием 3D-биопечати. Эта технология позволит воссоздавать анатомические области, которые ранее считались трудновосстанавливаемыми или даже невозможными для реконструкции.

Фото: Wikimedia Commons by nms-enns0 Salzburg Haus der Natur dentist

Проект реализуется в рамках программы "Приоритет 2030" национального проекта "Наука и университеты".

Дефекты пародонта возникают при таких заболеваниях, как рецессия десны и пародонтит, а также в результате травм. Пародонтит, характеризующийся кровоточивостью зубов, воспалением десны и разрушением кости, при отсутствии лечения может привести к потере зубов.

Современные методы лечения пародонтита включают антибактериальную терапию, коррекцию хронических заболеваний, соблюдение гигиены и здоровое питание. Однако восстановление утраченных структур пародонта остаётся сложной задачей. Искусственные материалы не всегда приживаются, а использование собственных тканей пациента требует дополнительных операций.

Исследователи Института стоматологии им. Е. В. Боровского и Института регенеративной медицины предложили использовать биоэквивалент пародонта, созданный из собственных клеток пациента, биосовместимых полимеров и клеточных сфероидов. Этот тканеинженерный конструкт будет полностью совместим с организмом пациента, что исключит необходимость дополнительных хирургических вмешательств.

В рамках проекта уже созданы компьютерные томограммы и образцы тканей пациентов со здоровым пародонтом. Учёные разработали 3D-модель здорового пародонта и модель дефектов, что позволяет проектировать форму и размеры биоэквивалента.

Для его создания будут использованы собственные клетки пациента, которые с помощью 3D-биопечати воссоздадут повреждённые структуры. Затем ткань доращивается в биореакторе, после чего пациент получит готовый имплант и рекомендации по профилактике рецидива заболевания.

Этот метод, не имеющий аналогов в мире, предназначен для восстановления пародонта при заболеваниях и посттравматических дефектах. Он открывает новые возможности в стоматологии и регенеративной медицине.

Уточнения

Российский университет медицины — третий по дате основания медицинский университет в Москве, основанный в 1922 году. Будучи продолжателем Московского государственного медико-стоматологического университета, считается основным в России по подготовке врачей-стоматологов.



Пародонти́т (от др.-греч. παρα- — «около», ὀδούς — «зуб», лат. -itis — суффикс, указывающий на воспалительный характер заболевания), иначе воспалительное заболевание тканей пародонта, характеризующееся прогрессирующим разрушением нормальной структуры альвеолярного отростка верхних челюстей или(и) альвеолярной части нижней челюсти.

