Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем заменить яйца в тортах и кексах: простой совет
Лучшие спортивно-туристические мотоциклы 2025 года
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии
Как мел продлевает жизнь вашим столовым приборам
Эти методы обучения собак сделают вашего питомца послушным и счастливым
Интерьерные ошибки, которые создают эффект хаоса
Фикус на максимуме: как добиться небывалых размеров с помощью подкормки?
Вот почему работа в офисе может привести к бесплодию и как этого избежать
Почему Центробанк не отважится изъять средства с вкладов россиян

Без операций и боли: как воссоздают ткани пародонта с помощью 3D-технологий

2:25
Наука

В Сеченовском Университете Минздрава России разрабатывают инновационный метод восстановления структур пародонта с использованием 3D-биопечати. Эта технология позволит воссоздавать анатомические области, которые ранее считались трудновосстанавливаемыми или даже невозможными для реконструкции.

Salzburg Haus der Natur dentist
Фото: Wikimedia Commons by nms-enns0
Salzburg Haus der Natur dentist

Проект реализуется в рамках программы "Приоритет 2030" национального проекта "Наука и университеты".

Дефекты пародонта возникают при таких заболеваниях, как рецессия десны и пародонтит, а также в результате травм. Пародонтит, характеризующийся кровоточивостью зубов, воспалением десны и разрушением кости, при отсутствии лечения может привести к потере зубов.

Современные методы лечения пародонтита включают антибактериальную терапию, коррекцию хронических заболеваний, соблюдение гигиены и здоровое питание. Однако восстановление утраченных структур пародонта остаётся сложной задачей. Искусственные материалы не всегда приживаются, а использование собственных тканей пациента требует дополнительных операций.

Исследователи Института стоматологии им. Е. В. Боровского и Института регенеративной медицины предложили использовать биоэквивалент пародонта, созданный из собственных клеток пациента, биосовместимых полимеров и клеточных сфероидов. Этот тканеинженерный конструкт будет полностью совместим с организмом пациента, что исключит необходимость дополнительных хирургических вмешательств.

В рамках проекта уже созданы компьютерные томограммы и образцы тканей пациентов со здоровым пародонтом. Учёные разработали 3D-модель здорового пародонта и модель дефектов, что позволяет проектировать форму и размеры биоэквивалента.

Для его создания будут использованы собственные клетки пациента, которые с помощью 3D-биопечати воссоздадут повреждённые структуры. Затем ткань доращивается в биореакторе, после чего пациент получит готовый имплант и рекомендации по профилактике рецидива заболевания.

Этот метод, не имеющий аналогов в мире, предназначен для восстановления пародонта при заболеваниях и посттравматических дефектах. Он открывает новые возможности в стоматологии и регенеративной медицине.

Уточнения

Российский университет медицины — третий по дате основания медицинский университет в Москве, основанный в 1922 году. Будучи продолжателем Московского государственного медико-стоматологического университета, считается основным в России по подготовке врачей-стоматологов.

Пародонти́т (от др.-греч. παρα- — «около», ὀδούς — «зуб», лат. -itis — суффикс, указывающий на воспалительный характер заболевания), иначе воспалительное заболевание тканей пародонта, характеризующееся прогрессирующим разрушением нормальной структуры альвеолярного отростка верхних челюстей или(и) альвеолярной части нижней челюсти. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
Садоводство, цветоводство
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай Аудио 
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
Недвижимость
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр Аудио 
Нежная творожная запеканка: простой рецепт для семейного чаепития
Еда и рецепты
Нежная творожная запеканка: простой рецепт для семейного чаепития Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Последние материалы
Чем заменить яйца в тортах и кексах: простой совет
Лучшие спортивно-туристические мотоциклы 2025 года
Без операций и боли: как воссоздают ткани пародонта с помощью 3D-технологий
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии
Как мел продлевает жизнь вашим столовым приборам
Эти методы обучения собак сделают вашего питомца послушным и счастливым
Интерьерные ошибки, которые создают эффект хаоса
Фикус на максимуме: как добиться небывалых размеров с помощью подкормки?
Вот почему работа в офисе может привести к бесплодию и как этого избежать
Почему Центробанк не отважится изъять средства с вкладов россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.