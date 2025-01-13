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Илон Маск заявил об исчерпании всех человеческих знаний для обучения ИИ

1:46
Наука

Илон Маск заявил, что компании, работающие в области искусственного интеллекта, столкнулись с дефицитом данных для обучения своих моделей, исчерпав доступные человеческие знания.

илон маск
Фото: flickr.com by Ministério Das Comunicações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
илон маск

На данный момент, богатейший человек мира подчеркнул, что технологическим гигантам, вероятно, придется начать использовать "синтетические" данные, то есть информацию, созданную самими моделями ИИ, для разработки и оптимизации новых систем. Этот процесс уже активно идет на фоне стремительного развития технологий.

Современные модели ИИ, такие как GPT-4o, служащая основой для чат-бота ChatGPT, обучаются на огромных объемах данных, собранных из Интернета. В ходе этого процесса они приобретают навыки выявления закономерностей в имеющейся информации, что позволяет им, например, предсказывать следующее слово в предложении.

В интервью, которое транслировалось в прямом эфире на его платформе социальных сетей X, Маск отметил, что "единственным решением" проблемы нехватки первоначальных данных для обучения новых моделей является переход на синтетические данные, сгенерированные искусственным интеллектом. Он заявил: "Единственный способ восполнить дефицит — это использование синтетических данных, которые… помогут написать эссе или сформулировать идеи, а затем провести самооценку и… реализовать процесс самообучения".

Тем не менее, Маск также обратил внимание на риск, связанный с привычкой моделей ИИ к генерации "галлюцинаций", то есть неточных либо абсурдных выходных данных, который может негативно сказаться на использовании синтетических данных.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; инвестор, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla; основатель The Boring Company; соучредитель Neuralink и OpenAI.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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