Быстрый и вкусный десерт! Приготовьте брауни в микроволновке за несколько минут

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Ингредиенты

Шоколад темный — 100 г. Масло сливочное — 80 г. Сахар — 150 г. Яйцо — 2 шт. Мука — 120 г. Какао-порошок — 2 ст. ложки. Ванильный экстракт — 1 ч. ложка (опционально). Щепотка соли.

Приготовление

1. Растопите шоколад и масло. Порубите шоколад на мелкие кусочки. Положите шоколад и сливочное масло в миску, подходящую для использования в микроволновой печи. Поставьте миску в микроволновку и нагревайте на средней мощности в течение 1 минуты. Затем достаньте, перемешайте и продолжайте нагревать с интервалами по 20 секунд, помешивая после каждого интервала, пока шоколад полностью не растает и масса не станет гладкой.

Фото: flickr.com by Steph Laing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ брауни

2. Добавьте сахар и ванилин. К растопленному шоколаду и маслу добавьте сахар и тщательно перемешайте. Добавьте ванильный экстракт и снова хорошо перемешайте.

3. Введите яйца. По одному введите яйца, каждый раз тщательно взбивая массу венчиком или вилкой, чтобы яйца равномерно распределились.

4. Добавьте сухие ингредиенты. В отдельной миске смешайте муку, какао-порошок и щепотку соли. Постепенно вводите сухую смесь в шоколадную массу, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков.

5. Запекание. Возьмите форму для запекания, подходящую для использования в микроволновке. Смажьте её небольшим количеством масла или выложите пекарской бумагой. Вылейте тесто в форму и разровняйте поверхность ложкой. Запекайте брауни в микроволновке на высокой мощности в течение 4-5 минут. Время может варьироваться в зависимости от мощности вашей микроволновки, поэтому следите за процессом. Брауни готовы, когда центр еще немного влажный, но уже схватился.

6. Охлаждение и подача. Достаньте брауни из микроволновки и дайте ему остыть в форме в течение 10-15 минут. Остывший брауни нарежьте на квадраты и подавайте с шариком мороженого или просто так.

Уточнения

Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown — «коричневый»; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога.

