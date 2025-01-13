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Архитектурные особенности Великой пирамиды до сих пор удивляют учёных

1:45
Наука

Великая пирамида в Гизе (Египет) продолжает оставаться одним из самых загадочных памятников древности.

Пирамида
Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пирамида

Ее гигантские каменные блоки впечатляют своей монументальностью и вызывают восхищение трудом египетских мастеров.

Однако недавно ученые сделали удивительное открытие, которое кардинально изменило наши представления о форме этого архитектурного чуда.

Согласно классической математике, у этой пирамиды должно быть четыре грани. Это было общепринятым мнением, пока новые методы исследования не показали, что все обстоит гораздо сложнее.

Еще в 1926 году британский пилот П. Гроувс запечатлел легендарную пирамиду с высоты птичьего полета, открыв миру неожиданный нюанс: грани пирамиды слегка вогнуты, что придает ей форму, напоминающую восьмиугольник.

Профессор Акио Като из Японского университета Канагавы объясняет, что лишь недавно ученые начали осознавать важность этой архитектурной особенности. Каждая грань Великой пирамиды слегка вогнута вдоль центральной оси, создавая иллюзию восьмиугольной формы, когда на нее смотришь сверху.

Эту деталь невозможно заметить с земли, но, согласно заявлениям ученых, именно она сделала сооружение устойчивым к воздействиям окружающей среды. Наклонные поверхности способствуют равномерному распределению нагрузки.

За последние 4500 лет Великая пирамида пережила более 500 сильных дождей и несколько землетрясений, но все еще остается почти неповрежденной, передает planet-today.ru.

Уточнения

Пирами́да Хео́пса (араб. هرم خوفو), Великая пирамида Гизы — крупнейшая из египетских пирамид, памятник архитектурного искусства Древнего Египта; единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней, и самое древнее из них: её возраст оценивается примерно в 4500 лет.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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