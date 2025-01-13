Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тепло и комфорт: простые шаги к уютной гостиной
Распространённые проблемы с цветением ирисов и их решения
Как остановить сечение волос: простые советы
Алиссум: простое решение для красивых клумб и дорожек
Водитель такси Uber установил строгие правила для пассажиров
Никогда не видела, чтобы кто-то делал так же: что ест Мирра Андреева во время матчей и турниров
Как избежать опасностей на зимней дороге: советы по давлению в шинах
Екатерина Стриженова рассказала о причинах смерти своего необычного питомца
Реальная польза домашних масок для ухода за кожей

Учёные восстановили штамм чумы, опустошившей когда-то Европу

1:08
Наука

Группа исследователей из Оксфордского университета впервые воссоздала штамм возбудителя Юстиниановой чумы, одной из самых масштабных пандемий в истории человечества.

Учёный в лаборатории
Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Учёный в лаборатории

Результаты этого важного исследования были опубликованы в научном журнале Nature.

Куратор проекта, профессор микробиологии Торвальд Бьёрнссон, подчеркивает, что реконструкция древнего патогена позволяет значительно углубить наше понимание исторических эпидемий. Лабораторный анализ генома показал, что возбудитель идентичен бактерии Yersinia pestis, вызвавшей известную "Черную смерть" в XIV веке.

Во время тщательного анализа ученые смогли идентифицировать 30 уникальных генетических мутаций, характерных для древнего штамма. Эти изменения могли сыграть значительную роль в быстром распространении инфекции, унесшей жизни около 25 миллионов европейцев в VI-VII веках.

Хочется верить, что утечка возбудителя из лаборатории будет исключена, иначе "ковидного сценария" не избежать.

Уточнения

Чума́ (лат. pestis — зара́за; тур. çuma — прыщ, нары́в) — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжёлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Недвижимость
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке Аудио 
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Экономика и бизнес
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России Аудио 
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Здоровье
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Садальский оценил фильм Анора с российским актёром Юрой Борисовым
Садальский оценил фильм Анора с российским актёром Юрой Борисовым
Последние материалы
Никогда не видела, чтобы кто-то делал так же: что ест Мирра Андреева во время матчей и турниров
Как избежать опасностей на зимней дороге: советы по давлению в шинах
Екатерина Стриженова рассказала о причинах смерти своего необычного питомца
Учёные восстановили штамм чумы, опустошившей когда-то Европу
Забудьте о крутом кипятке: как сварить пельмени, чтобы они не потеряли форму
Реальная польза домашних масок для ухода за кожей
Кот Непотопляемый Сэм пережил три кораблекрушения и умер в доме престарелых для моряков
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
Собака лает на мужчин: причины и как помочь ей успокоиться
Как защитить мотор от зимних холодов: советы бывалых автолюбителей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.