Учёные восстановили штамм чумы, опустошившей когда-то Европу

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа исследователей из Оксфордского университета впервые воссоздала штамм возбудителя Юстиниановой чумы, одной из самых масштабных пандемий в истории человечества.

Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Учёный в лаборатории

Результаты этого важного исследования были опубликованы в научном журнале Nature.

Куратор проекта, профессор микробиологии Торвальд Бьёрнссон, подчеркивает, что реконструкция древнего патогена позволяет значительно углубить наше понимание исторических эпидемий. Лабораторный анализ генома показал, что возбудитель идентичен бактерии Yersinia pestis, вызвавшей известную "Черную смерть" в XIV веке.

Во время тщательного анализа ученые смогли идентифицировать 30 уникальных генетических мутаций, характерных для древнего штамма. Эти изменения могли сыграть значительную роль в быстром распространении инфекции, унесшей жизни около 25 миллионов европейцев в VI-VII веках.

Хочется верить, что утечка возбудителя из лаборатории будет исключена, иначе "ковидного сценария" не избежать.

Уточнения

Чума́ (лат. pestis — зара́за; тур. çuma — прыщ, нары́в) — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжёлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса.

