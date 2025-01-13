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Учёные из Гонконга представили альтернативу пластику

1:36
Наука

Ученые из Китайского университета Гонконга (CUHK) представили уникальное решение для борьбы с загрязнением пластиком.

комбуча
Фото: commons.wikimedia.org by Bodhi Peace, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
комбуча

Они разработали экологически чистый материал на основе комбучи — ферментированного напитка, получаемого из чайного гриба.

Этот биоразлагаемый полимер может стать альтернативой пластиковой упаковке и даже натуральной коже. По информации издания SCMP, секрет технологии заключается в симбиотической культуре дрожжей и бактерий, которые преобразуют чай и сахар в бактериальную целлюлозу. Полученный материал обладает выдающимися свойствами: он водоотталкивающий, устойчив к маслам и разлагается в почве всего за 3-5 месяцев.

"Наши компоненты недороги, мы в основном используем чайные листья и сахар", — отметил Нгай То, помощник декана химического факультета CUHK.

Полимер на основе комбучи подходит для производства упаковки для продуктов, крышек для стаканов и контейнеров для еды. Более того, его можно использовать для создания синтетической кожи, что открывает новые горизонты для индустрии моды.

На данный момент стоимость нового материала выше цены дешевого пластика. Однако быстрое принятие мер по ограничению использования пластика в Китае и Гонконге делает эту разработку многообещающей. Исследователи уверены, что такие инновации помогают уменьшить вред для экологии и сделать мир чище, сообщает planet-today.ru.

Уточнения

Альтернати́ва — необходимость выбора одной из двух или более исключающих друг друга возможностей; каждая из этих возможностей.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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