Пакетированный чай угрожает здоровью человека — итоги исследования

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно информации издания Daily Mail, прежде всего стоит обратить внимание на качество самого пакетированного чая.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain чай

Обычно это не более чем остатки от крупного листа и чайная пыль, часто произведенные из худших сортов. Соответственно, и вкус напитка оставляет желать лучшего.

Недавнее исследование, проведенное в Испании, выявило еще одну проблему: чайные пакетики содержат значительное количество микропластика. Из каждого пакетика в чашку попадают миллиарды микропластиковых частиц.

Микропластик имеет свойство накапливаться в организме и может негативно сказаться на состоянии сосудов, что приводит к воспалительным процессам и различным заболеваниям. В частности, он может вызывать нарушения в работе гормональной системы и проблемы с щитовидной железой.

Необходимо также учитывать, что некоторые пакетики подвергаются обработке хлором для достижения белизны, что также может оказывать отрицательное влияние на здоровье органов и системы организма.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.



