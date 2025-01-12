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Пакетированный чай угрожает здоровью человека — итоги исследования

1:05
Наука

Согласно информации издания Daily Mail, прежде всего стоит обратить внимание на качество самого пакетированного чая.

чай
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
чай

Обычно это не более чем остатки от крупного листа и чайная пыль, часто произведенные из худших сортов. Соответственно, и вкус напитка оставляет желать лучшего. 

Недавнее исследование, проведенное в Испании, выявило еще одну проблему: чайные пакетики содержат значительное количество микропластика. Из каждого пакетика в чашку попадают миллиарды микропластиковых частиц.

Микропластик имеет свойство накапливаться в организме и может негативно сказаться на состоянии сосудов, что приводит к воспалительным процессам и различным заболеваниям. В частности, он может вызывать нарушения в работе гормональной системы и проблемы с щитовидной железой.

Необходимо также учитывать, что некоторые пакетики подвергаются обработке хлором для достижения белизны, что также может оказывать отрицательное влияние на здоровье органов и системы организма.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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