Гигантские виды кенгуру в Австралии были уничтожены людьми

Исчезновение большинства видов кенгуру в Австралии около 40 000 лет назад, вероятно, связано не только с изменениями в климате и диетическими ограничениями, но и с деятельностью охотников.
Исследование зубов древних кенгуру показало, что они не были такими требовательными в выборе пищи, как это считалось ранее, согласно данным, опубликованным в журнале Science.
Ученые предполагают, что в условиях изменения доступности пищи, подверженные климатическим колебаниям, эти животные могли адаптироваться к новым условиям.
Между 65 000 и 40 000 лет назад более 90 процентов крупных видов животных в Австралии вымерли, и более половины из них составили кенгуру.
Главными причинами этих вымираний считались люди-охотники, пришедшие на континент между 70 000 и 50 000 лет назад, а также стремительные изменения климата, которые могли значительно сократить источники пищи для животных, сообщает planet-today.ru.
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