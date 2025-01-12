Гигантские виды кенгуру в Австралии были уничтожены людьми

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Исчезновение большинства видов кенгуру в Австралии около 40 000 лет назад, вероятно, связано не только с изменениями в климате и диетическими ограничениями, но и с деятельностью охотников.

Фото: commons.wikimedia.org by Australiavisa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Австралийские кенгуру

Исследование зубов древних кенгуру показало, что они не были такими требовательными в выборе пищи, как это считалось ранее, согласно данным, опубликованным в журнале Science.

Ученые предполагают, что в условиях изменения доступности пищи, подверженные климатическим колебаниям, эти животные могли адаптироваться к новым условиям.

Между 65 000 и 40 000 лет назад более 90 процентов крупных видов животных в Австралии вымерли, и более половины из них составили кенгуру.

Главными причинами этих вымираний считались люди-охотники, пришедшие на континент между 70 000 и 50 000 лет назад, а также стремительные изменения климата, которые могли значительно сократить источники пищи для животных, сообщает planet-today.ru.

Уточнения

Контине́нт (от лат. continens — объемлющий, непрерывный) — крупный массив земной коры, большая часть которого не покрыта водой, а окраины находятся ниже уровня океана.



