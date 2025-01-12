Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цвета, которые портят атмосферу: в эти оттенки лучше не стоит красить стены
Более 237 тысяч туристов посетили Шерегеш в новогодние праздники
Стерилизованная кошка продолжает вести себя, как до операции: норма или тревожный сигнал
Домашние яйца под микроскопом: чем они отличаются
Опасности для легковушек на трассе рядом с грузовиками
Какой десерт считают лучшим для здоровья
Почему закапывать чайную заварку на даче — гениальный трюк для садоводов?
Какие собаки не имеют неприятного запаха: список пород
Как сжечь жир на прогулке: виды ходьбы для похудения

Самарские учёные презентовали метод создания биоразлагаемых упаковок для продуктов питания

1:18
Наука

Химики из Самары разработали и запатентовали новый экологически безопасный метод создания биоразлагаемых полиэфиров.

Химическая лаборатория
Фото: Flickr by U.S. Department of Energy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Химическая лаборатория

Эти материалы могут быть использованы не только для упаковки продуктов питания, но и в сельском хозяйстве и медицине.

Данное открытие было сделано командой ученых кафедры технологии органического и нефтехимического синтеза Самарского Политеха.

Специалисты разработали метод получения полиэфира PBS с использованием яблочной и янтарной кислоты. Этот метод исключает применение токсичных катализаторов и растворителей. Ученые планируют протестировать новые материалы в сотрудничестве с медицинскими лабораториями, чтобы обеспечить полное соответствие требованиям и потребностям промышленности.

Полиэфир PBS уже используется в различных областях, однако прежние способы его получения не были достаточно экологичными, и сам материал имел серьезные недостатки. Новый вариант устраняет эти проблемы, он не хрупок и не кристаллизуется. Также он улучшает совместимость со стволовыми клетками, способствующими образованию костной ткани. Кроме того, материал быстро биоразлагается, как сообщает "Агротайм".

Уточнения

Биоразлагаемые полимеры или биодеградируемые полимеры; материалы с регулируемым сроком эксплуатации (англ. англ. biodegradable polymers) — полимерные материалы, самопроизвольно разрушающиеся в результате естественных микробиологических и химических процессов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Здоровье
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания Аудио 
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
Садоводство, цветоводство
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай Аудио 
Садальский оценил фильм Анора с российским актёром Юрой Борисовым
Шоу-бизнес
Садальский оценил фильм Анора с российским актёром Юрой Борисовым Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Садальский оценил фильм Анора с российским актёром Юрой Борисовым
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Последние материалы
Почему закапывать чайную заварку на даче — гениальный трюк для садоводов?
Какие собаки не имеют неприятного запаха: список пород
Как сжечь жир на прогулке: виды ходьбы для похудения
Самарские учёные презентовали метод создания биоразлагаемых упаковок для продуктов питания
Как стрижка или окрашивание волос помогают начать новую жизнь?
Елена Воробей показала вечно молодую Регину Дубовицкую и золотой состав Аншлага
Щавелевый суп без щавеля: как сохранить вкус лета зимой
Как использовать апельсиновую корку для защиты растений от вредителей?
Нужно ли ждать, пока пешеход покинет переход? Разбираемся в правилах
Ленивая пицца: как приготовить вкусное блюдо за 10 минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.