Самарские учёные презентовали метод создания биоразлагаемых упаковок для продуктов питания

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Химики из Самары разработали и запатентовали новый экологически безопасный метод создания биоразлагаемых полиэфиров.

Фото: Flickr by U.S. Department of Energy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Химическая лаборатория

Эти материалы могут быть использованы не только для упаковки продуктов питания, но и в сельском хозяйстве и медицине.

Данное открытие было сделано командой ученых кафедры технологии органического и нефтехимического синтеза Самарского Политеха.

Специалисты разработали метод получения полиэфира PBS с использованием яблочной и янтарной кислоты. Этот метод исключает применение токсичных катализаторов и растворителей. Ученые планируют протестировать новые материалы в сотрудничестве с медицинскими лабораториями, чтобы обеспечить полное соответствие требованиям и потребностям промышленности.

Полиэфир PBS уже используется в различных областях, однако прежние способы его получения не были достаточно экологичными, и сам материал имел серьезные недостатки. Новый вариант устраняет эти проблемы, он не хрупок и не кристаллизуется. Также он улучшает совместимость со стволовыми клетками, способствующими образованию костной ткани. Кроме того, материал быстро биоразлагается, как сообщает "Агротайм".

Уточнения

Биоразлагаемые полимеры или биодеградируемые полимеры; материалы с регулируемым сроком эксплуатации (англ. англ. biodegradable polymers) — полимерные материалы, самопроизвольно разрушающиеся в результате естественных микробиологических и химических процессов.



