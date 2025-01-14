Череп из Эфеса: как генетика разрушила легенду

В 1929 году на руинах древнего Эфеса (Турция) был найден загадочный череп. Долгое время предполагалось, что он принадлежит Арсиное IV, сестре Клеопатры, но недавние исследования опровергли эту теорию.
Австрийский археолог Йозеф Кейль обнаружил саркофаг в роскошной гробнице — знаменитом «Восьмиугольнике». Там находился полностью заполненный водой гроб с целым скелетом.
Однако Кейль забрал лишь череп, который позже оказался в Венском университете. Первоначально считалось, что это останки молодой аристократки, возможно, Арсинои IV. Но современные технологии позволили взглянуть на находку иначе.
Группа учёных из Венского университета и Австрийской академии наук использовала микрокомпьютерную томографию и генетический анализ для изучения черепа.
Полученные данные показали:
Исследования выявили, что череп принадлежит мальчику в возрасте 11–14 лет. Его развитие было нарушено: форма черепа асимметрична, челюсть недоразвита, а зубы сильно повреждены.
Возможные причины — генетические синдромы или дефицит витамина D. Учёные предположили, что мальчик происходил из Италии или Сардинии.
Теперь ясно, что Октагон не является местом захоронения Арсинои IV. Однако остаётся загадка: почему гробница украшена отсылками к Египту?
Возможно, её владелец действительно имел высокий статус, а тайна архитектурных решений и их связи с Египтом ещё ждёт своего раскрытия.
Это исследование поставило точку в долгой истории о месте упокоения Арсинои IV и открыло новые направления для археологических и антропологических исследований.
Поиски останков сестры Клеопатры продолжаются.
Клеопа́тра VII Филопа́тор (др.-греч. Κλεοπάτρα Φιλοπάτωρ, копт. ) — последняя царица эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев (Лагидов). Прославлена благодаря драматической истории любви к римскому полководцу Марку Антонию. Была и остаётся одним из наиболее популярных античных персонажей в кинофильмах и литературных произведениях.
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