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Череп из Эфеса: как генетика разрушила легенду

2:32
Наука

В 1929 году на руинах древнего Эфеса (Турция) был найден загадочный череп. Долгое время предполагалось, что он принадлежит Арсиное IV, сестре Клеопатры, но недавние исследования опровергли эту теорию.

Раскопки
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Раскопки

Тайна черепа из Эфеса

Австрийский археолог Йозеф Кейль обнаружил саркофаг в роскошной гробнице — знаменитом «Восьмиугольнике». Там находился полностью заполненный водой гроб с целым скелетом.

Однако Кейль забрал лишь череп, который позже оказался в Венском университете. Первоначально считалось, что это останки молодой аристократки, возможно, Арсинои IV. Но современные технологии позволили взглянуть на находку иначе.

Современные методы исследования

Группа учёных из Венского университета и Австрийской академии наук использовала микрокомпьютерную томографию и генетический анализ для изучения черепа.

Полученные данные показали:

  • Череп датируется периодом между 36 и 205 годами до н. э., что соответствует времени смерти Арсинои IV (41 год до н. э.).
  • Череп и скелет, найденный позднее в нише гробницы, принадлежат одному человеку.
  • Находка содержит Y-хромосому, что указывает на мужской пол.

Открытие: кто был похоронен в Октагоне?

Исследования выявили, что череп принадлежит мальчику в возрасте 11–14 лет. Его развитие было нарушено: форма черепа асимметрична, челюсть недоразвита, а зубы сильно повреждены.

Возможные причины — генетические синдромы или дефицит витамина D. Учёные предположили, что мальчик происходил из Италии или Сардинии.

Новые горизонты для науки

Теперь ясно, что Октагон не является местом захоронения Арсинои IV. Однако остаётся загадка: почему гробница украшена отсылками к Египту?

Возможно, её владелец действительно имел высокий статус, а тайна архитектурных решений и их связи с Египтом ещё ждёт своего раскрытия.

Конец слухам

Это исследование поставило точку в долгой истории о месте упокоения Арсинои IV и открыло новые направления для археологических и антропологических исследований.

Поиски останков сестры Клеопатры продолжаются.

 
 

Уточнения

Клеопа́тра VII Филопа́тор (др.-греч. Κλεοπάτρα Φιλοπάτωρ, копт. ) — последняя царица эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев (Лагидов). Прославлена благодаря драматической истории любви к римскому полководцу Марку Антонию. Была и остаётся одним из наиболее популярных античных персонажей в кинофильмах и литературных произведениях.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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