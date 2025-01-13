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Как ядерный синтез может изменить будущее энергетики

2:46
Наука

Что, если бы мы могли использовать энергию, которая питает звёзды, чтобы обеспечить Землю чистой и практически неисчерпаемой энергией? Учёные уверены, что ядерный синтез способен сделать это возможным.

Плазменная лампа
Фото: commons.wikimedia.org by Nevit Dilmen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Плазменная лампа

Токамаки: основа термоядерной энергетики

Основным инструментом в исследованиях ядерного синтеза является токамак — устройство, которое использует мощные магнитные поля для удержания плазмы.

Эта плазма должна быть достаточно горячей и плотной, чтобы запустить реакции синтеза, подобные тем, которые происходят в недрах Солнца.

Однако удержание плазмы — сложная задача. На границах плазмы возникают неустойчивости, известные как локализованные краевые режимы (ЛКР), которые приводят к потере энергии и частиц.

Такие явления можно сравнить с солнечными вспышками, которые нарушают стабильность звёздной поверхности.

Новые подходы к управлению неустойчивостями

Исследования на токамаке ASDEX Upgrade, расположенном в Германии, помогли учёным понять, как энергичные частицы взаимодействуют с ЛКР.

Эти частицы играют ключевую роль в поддержании реакции синтеза, обеспечивая необходимую энергию и импульс.

Команда учёных использовала гибридный код MEGA для моделирования взаимодействий частиц с ЛКР, а также сравнила результаты симуляций с реальными экспериментами.

Главный вывод исследования заключается в том, что энергичные частицы способны изменять пространственно-временную структуру ЛКР.

Этот процесс можно сравнить с тем, как сёрфер оставляет следы на волне, катаясь по её поверхности.

"Энергичная частица взаимодействует с волной ЛКР и изменяет её структуру. Наши результаты могут быть использованы для оптимизации методов управления ЛКР", — пояснил Хесус Хосе Домингес-Паласиос Дуран, ведущий автор работы.

Прорыв в понимании термоядерной плазмы

Новое исследование, показывает, что взаимодействие энергичных частиц с краевыми режимами может быть использовано для активного управления плазмой.

Это открытие не только поможет минимизировать потери энергии, но и создаст условия для более стабильной работы термоядерных реакторов в будущем.

Потенциал ядерного синтеза

Эти достижения подчеркивают важность координации экспериментов и моделирования для понимания физики плазмы.

Учёные считают, что подобные подходы позволят достичь главной цели — сделать ядерный синтез доступным, безопасным и эффективным источником энергии для человечества.

Уточнения

Токама́к (тороидальная камера с магнитными катушками) — тороидальная установка для магнитного удержания плазмы с целью достижения условий, необходимых для протекания управляемого термоядерного синтеза.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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