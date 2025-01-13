Вулканический пепел: инструмент прогнозирования будущих извержений

Что общего между составом магмы и толчками во время вулканических извержений? Новое исследование на вулкане Кумбре-Вьеха на Канарских островах проливает свет на этот вопрос.
Учёные выяснили, что химический состав магмы может быть связан с сейсмической активностью, сопровождающей извержения.
Результаты, основаны на анализе пепла, собранного во время извержения вулкана Кумбре-Вьеха в 2021 году. Исследование провели специалисты Американского музея естественной истории и Городского университета Нью-Йорка (CUNY).
"Если наши выводы применимы к другим вулканам, мы сможем с поверхности отслеживать свойства магмы во время извержения. Это будет важно для оценки рисков", — отметила Саманта Трамонтано, научный сотрудник музея.
Кумбре-Вьеха, дремавший 50 лет, внезапно проснулся в сентябре 2021 года. Извержение длилось 85 дней, разрушив более 3000 зданий и сельскохозяйственные угодья, а также заставив тысячи людей покинуть свои дома. Для исследования пепла учёные создали систему ежедневного сбора образцов с помощью местных организаций.
В лаборатории образцы пепла подверглись химическому анализу. Особое внимание уделили содержанию кремнезёма — соединению, которое делает магму более вязкой.
Исследователи обнаружили, что уровень кремнезёма был высок в начале извержения, затем снижался, а перед его окончанием произошёл резкий скачок. Это может свидетельствовать о прекращении поступления магмы из глубины.
Данные анализа сравнили с наблюдениями за вулканическими толчками. Оказалось, что более вязкая магма с высоким содержанием кремнезёма связана с увеличением амплитуды толчков.
Учёные предполагают, что вязкость магмы влияет на движение жидкости и газа под поверхностью, что вызывает сильные сейсмические колебания.
"Сочетание данных о пепле с геофизическими наблюдениями улучшает прогнозирование извержений и оценку рисков", — отметил Марк-Антуан Лонпре, ученый из CUNY.
Учёные надеются, что в будущем такие анализы можно будет проводить прямо на месте событий, что позволит быстрее интерпретировать данные.
Извержение Кумбре-Вьеха — извержение вулкана Кумбре-Вьеха, расположенного на острове Ла Пальма (Канарские острова, Испания), началось 19 сентября 2021 года в 15:12 по местному времени и официально закончилось 25 декабря 2021. Оно непрерывно продолжалось 85 дней, стало самым продолжительным извержением вулкана на Ла Пальме.
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