Вулканический пепел: инструмент прогнозирования будущих извержений

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Что общего между составом магмы и толчками во время вулканических извержений? Новое исследование на вулкане Кумбре-Вьеха на Канарских островах проливает свет на этот вопрос.

Фото: flickr.com by U.S. Geological Survey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вулкан

Учёные выяснили, что химический состав магмы может быть связан с сейсмической активностью, сопровождающей извержения.

Открытия исследования

Результаты, основаны на анализе пепла, собранного во время извержения вулкана Кумбре-Вьеха в 2021 году. Исследование провели специалисты Американского музея естественной истории и Городского университета Нью-Йорка (CUNY).

"Если наши выводы применимы к другим вулканам, мы сможем с поверхности отслеживать свойства магмы во время извержения. Это будет важно для оценки рисков", — отметила Саманта Трамонтано, научный сотрудник музея.

Извержение 2021 года

Кумбре-Вьеха, дремавший 50 лет, внезапно проснулся в сентябре 2021 года. Извержение длилось 85 дней, разрушив более 3000 зданий и сельскохозяйственные угодья, а также заставив тысячи людей покинуть свои дома. Для исследования пепла учёные создали систему ежедневного сбора образцов с помощью местных организаций.

Анализ магмы

В лаборатории образцы пепла подверглись химическому анализу. Особое внимание уделили содержанию кремнезёма — соединению, которое делает магму более вязкой.

Исследователи обнаружили, что уровень кремнезёма был высок в начале извержения, затем снижался, а перед его окончанием произошёл резкий скачок. Это может свидетельствовать о прекращении поступления магмы из глубины.

Связь с сейсмической активностью

Данные анализа сравнили с наблюдениями за вулканическими толчками. Оказалось, что более вязкая магма с высоким содержанием кремнезёма связана с увеличением амплитуды толчков.

Учёные предполагают, что вязкость магмы влияет на движение жидкости и газа под поверхностью, что вызывает сильные сейсмические колебания.

Значение исследования

"Сочетание данных о пепле с геофизическими наблюдениями улучшает прогнозирование извержений и оценку рисков", — отметил Марк-Антуан Лонпре, ученый из CUNY.

Учёные надеются, что в будущем такие анализы можно будет проводить прямо на месте событий, что позволит быстрее интерпретировать данные.

Уточнения

Извержение Кумбре-Вьеха — извержение вулкана Кумбре-Вьеха, расположенного на острове Ла Пальма (Канарские острова, Испания), началось 19 сентября 2021 года в 15:12 по местному времени и официально закончилось 25 декабря 2021. Оно непрерывно продолжалось 85 дней, стало самым продолжительным извержением вулкана на Ла Пальме.



