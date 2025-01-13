Королевские реликвии XVI века найдены в Литве

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Почти век королевские погребальные регалии XVI века оставались спрятанными под лестницей Вильнюсского собора. Золотые короны, кольца, цепи и другие аксессуары были обнаружены только в начале декабря 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by FDV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Корона

Уникальный тайник открыли с помощью эндоскопической камеры, заглянув в трещины и полости в стенах подземных помещений собора. Находка была представлена общественности на пресс-конференции 6 января.

Историческая предыстория

Впервые эти сокровища собрали в 1931 году, когда наводнение повредило крипту собора и обнажило саркофаги трёх правителей Великого княжества Литовского.

Среди регалий были короны, скипетр, держава, таблички с именами и другие предметы, принадлежащие Александру Ягеллону, великому князю Литовскому и королю Польскому, а также двум жёнам Сигизмунда II Августа: Елизавете Австрийской и Барбаре Радзивилл.

Газета, датированная сентябрём 1939 года, обёрнутая вокруг драгоценностей, указывает, что они были спрятаны в начале Второй мировой войны. Несмотря на упоминания о тайнике в исторических записях, потребовались десятилетия, чтобы его найти.

Литовская эпоха Ягеллонов

Королевские регалии, созданные для погребальных церемоний, являются бесценным свидетельством богатства и влияния эпохи.

Династии Ягеллонов и Габсбургов, чьи представители были захоронены в соборе, сыграли ключевую роль в развитии польского Ренессанса, который называют "золотым веком".

"Обнаруженные погребальные знаки монархов Литвы и Польши являются бесценными историческими сокровищами. Это великолепные произведения ювелирного искусства", — отметил Гинтарас Грушас, архиепископ Вильнюса.

Значимость находки

"Эти символы важны как для государства, так и для каждого из нас, как знак прочности наших корней". — подчеркнула Рита Паулюкевичюте, директор Вильнюсского музея церковного наследия.

Она отметила, что в Литве сохранилось крайне мало подлинных артефактов той эпохи, поэтому находка подтверждает значимость собора как места захоронения элиты княжества.

Будущее реликвий

Сокровища уже задокументированы и внесены в каталог. До конца года они пройдут реставрацию и будут выставлены для широкой публики.

Уточнения

Сигизмунд II Август (пол. Zygmunt August, лит. Žygimantas Augustas; 1520—1572), сын Сигизмунда I и Боны Сфорца, король польский (1548—1572), великий князь литовский (1548—1572) Последний мужской представитель династии Ягеллонов.



