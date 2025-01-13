Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 растений, которые нельзя подкармливать золой
Как предотвратить появление плесени в доме? Средства, которые всё сделают за вас
Вода из бутылок вызывает тревожность? Правда, которую скрывают
Британский политик призывает к использованию Северного потока-2 для решения газовой проблемы
Дети и самоеды: идеальный союз для активных семей
Неожиданные зимние автоаксессуары: это обязательно должно быть в вашем багажнике
Щадащая проработка всего тела: три упражнения, которые заменят становую тягу
Юрий Лоза рассказал, какое кулинарное открытие сделал в новогодние праздники
Готовим простое печенье всего за полчаса — это быстрее, чем сходить в магазин за покупным

Королевские реликвии XVI века найдены в Литве

2:37
Наука

Почти век королевские погребальные регалии XVI века оставались спрятанными под лестницей Вильнюсского собора. Золотые короны, кольца, цепи и другие аксессуары были обнаружены только в начале декабря 2024 года.

Корона
Фото: commons.wikimedia.org by FDV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Корона

Уникальный тайник открыли с помощью эндоскопической камеры, заглянув в трещины и полости в стенах подземных помещений собора. Находка была представлена общественности на пресс-конференции 6 января.

Историческая предыстория

Впервые эти сокровища собрали в 1931 году, когда наводнение повредило крипту собора и обнажило саркофаги трёх правителей Великого княжества Литовского.

Среди регалий были короны, скипетр, держава, таблички с именами и другие предметы, принадлежащие Александру Ягеллону, великому князю Литовскому и королю Польскому, а также двум жёнам Сигизмунда II Августа: Елизавете Австрийской и Барбаре Радзивилл.

Газета, датированная сентябрём 1939 года, обёрнутая вокруг драгоценностей, указывает, что они были спрятаны в начале Второй мировой войны. Несмотря на упоминания о тайнике в исторических записях, потребовались десятилетия, чтобы его найти.

Литовская эпоха Ягеллонов

Королевские регалии, созданные для погребальных церемоний, являются бесценным свидетельством богатства и влияния эпохи.

Династии Ягеллонов и Габсбургов, чьи представители были захоронены в соборе, сыграли ключевую роль в развитии польского Ренессанса, который называют "золотым веком".

"Обнаруженные погребальные знаки монархов Литвы и Польши являются бесценными историческими сокровищами. Это великолепные произведения ювелирного искусства", — отметил Гинтарас Грушас, архиепископ Вильнюса.

Значимость находки

"Эти символы важны как для государства, так и для каждого из нас, как знак прочности наших корней". — подчеркнула Рита Паулюкевичюте, директор Вильнюсского музея церковного наследия.

Она отметила, что в Литве сохранилось крайне мало подлинных артефактов той эпохи, поэтому находка подтверждает значимость собора как места захоронения элиты княжества.

Будущее реликвий

Сокровища уже задокументированы и внесены в каталог. До конца года они пройдут реставрацию и будут выставлены для широкой публики.

Уточнения

Сигизмунд II Август (пол. Zygmunt August, лит. Žygimantas Augustas; 1520—1572), сын Сигизмунда I и Боны Сфорца, король польский (1548—1572), великий князь литовский (1548—1572) Последний мужской представитель династии Ягеллонов.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Авто
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать Аудио 
Вернулась к своим истокам: развод помог Алсу стать такой же, какой она была до замужества
Шоу-бизнес
Вернулась к своим истокам: развод помог Алсу стать такой же, какой она была до замужества Аудио 
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
Садоводство, цветоводство
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Садальский оценил фильм Анора с российским актёром Юрой Борисовым
Садальский оценил фильм Анора с российским актёром Юрой Борисовым
Последние материалы
Неожиданные зимние автоаксессуары: это обязательно должно быть в вашем багажнике
Королевские реликвии XVI века найдены в Литве
Щадащая проработка всего тела: три упражнения, которые заменят становую тягу
Готовим простое печенье всего за полчаса — это быстрее, чем сходить в магазин за покупным
Юрий Лоза рассказал, какое кулинарное открытие сделал в новогодние праздники
Как правильно включить белковые коктейли и батончики в рацион для похудения?
Эти изменения в интерьере превратят вашу спальню в шикарный номер пятизвёздочного отеля!
Зимний букет: что делает его особенным?
Не разогревайте этот продукт в микроволновке: опасно для здоровья
Этот чудесный пирог с картофелем и тыквой восхитителен: в начинке также шпик и два вида сыра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.