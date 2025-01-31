Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Где в Каире найти лучшие сувениры и подарки
Не пропустите эти дни: когда сажать помидоры, чтобы урожай порадовал
Затонувший город Байи: курорт, на котором отдыхала древнеримская элита
Лёгкие блюда Грузии: рецепты, которые удивят ваш стол
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Не промоете это место — коррозия уничтожит авто
Мужская мода 2025: самые яркие тренды нового сезона
Фастфуд без последствий: как избежать лишних калорий и сохранить здоровье?
Доступный способ утепления потолка в бане, который прослужит долгие годы

Телескоп Уэбба увидел невидимое: впервые в атмосфере экзопланеты найден углекислый газ

2:01
Наука

Может ли атмосфера другой планеты рассказать нам о возможной жизни за пределами Земли? Недавнее открытие стало важным шагом в поиске ответа на этот вопрос. Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) впервые обнаружил углекислый газ в атмосфере экзопланеты. Это исторический момент в астрономии и астрофизике.

Планета
Фото: Freepik by rawpixel.com
Планета

Что обнаружено

Объектом исследования стала экзопланета WASP-39b, расположенная примерно в 700 световых годах от нас. Это горячий газовый гигант, размером сравнимый с Юпитером, но значительно ближе к своей звезде. Такое соседство делает её атмосферу идеальной для изучения состава с помощью инфракрасных датчиков Уэбба.

При анализе спектральных данных телескопа были обнаружены явные признаки углекислого газа. Это первый случай, когда подобное соединение идентифицировано в атмосфере экзопланеты.

Почему это важно

"Наблюдение углекислого газа даёт нам уникальную возможность понять процессы формирования планет и их атмосфер", — поясняют учёные, работающие над проектом.

Этот газ не только указывает на химические процессы, происходящие на планете, но и помогает строить более полное представление о её истории.

Новый инструмент для поиска жизни

Телескоп Джеймса Уэбба открыл новые горизонты в изучении далеких миров. Его возможности позволяют фиксировать мельчайшие изменения в спектрах света, проходящего через атмосферы экзопланет. Это открытие стало доказательством эффективности инструмента, который будет использоваться для поиска биосигнатур, таких как вода, метан и кислород.

Взгляд в будущее

Учёные уверены: подобные открытия помогут расширить наши знания о формировании планетных систем и, возможно, приблизят нас к поиску жизни за пределами Земли.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Недвижимость
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы Аудио 
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Шоу-бизнес
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле Аудио 
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину
Экономика и бизнес
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа Юрий Бочаров Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине Любовь Степушова Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Как остановить вытягивание рассады: проверенные методы
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Последние материалы
Лёгкие блюда Грузии: рецепты, которые удивят ваш стол
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Не промоете это место — коррозия уничтожит авто
Мужская мода 2025: самые яркие тренды нового сезона
Фастфуд без последствий: как избежать лишних калорий и сохранить здоровье?
Доступный способ утепления потолка в бане, который прослужит долгие годы
Тайна южноафриканского вина: 330 лет истории в одном бокале
Синдром раздраженного кишечника: как вернуть комфорт и здоровье
Любимые фисташки: как уникальные сорта делают их такими дорогими
Разоблачение мифа: 8 пауков в год во сне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.