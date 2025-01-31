Телескоп Уэбба увидел невидимое: впервые в атмосфере экзопланеты найден углекислый газ

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Может ли атмосфера другой планеты рассказать нам о возможной жизни за пределами Земли? Недавнее открытие стало важным шагом в поиске ответа на этот вопрос. Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) впервые обнаружил углекислый газ в атмосфере экзопланеты. Это исторический момент в астрономии и астрофизике.

Фото: Freepik by rawpixel.com Планета

Что обнаружено

Объектом исследования стала экзопланета WASP-39b, расположенная примерно в 700 световых годах от нас. Это горячий газовый гигант, размером сравнимый с Юпитером, но значительно ближе к своей звезде. Такое соседство делает её атмосферу идеальной для изучения состава с помощью инфракрасных датчиков Уэбба.

При анализе спектральных данных телескопа были обнаружены явные признаки углекислого газа. Это первый случай, когда подобное соединение идентифицировано в атмосфере экзопланеты.

Почему это важно

"Наблюдение углекислого газа даёт нам уникальную возможность понять процессы формирования планет и их атмосфер", — поясняют учёные, работающие над проектом.

Этот газ не только указывает на химические процессы, происходящие на планете, но и помогает строить более полное представление о её истории.

Новый инструмент для поиска жизни

Телескоп Джеймса Уэбба открыл новые горизонты в изучении далеких миров. Его возможности позволяют фиксировать мельчайшие изменения в спектрах света, проходящего через атмосферы экзопланет. Это открытие стало доказательством эффективности инструмента, который будет использоваться для поиска биосигнатур, таких как вода, метан и кислород.

Взгляд в будущее

Учёные уверены: подобные открытия помогут расширить наши знания о формировании планетных систем и, возможно, приблизят нас к поиску жизни за пределами Земли.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.

