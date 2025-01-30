Это открытие переворачивает всё: ледяное озеро на Марсе

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Может ли на Марсе существовать жидкая вода? Этот вопрос уже десятилетия волнует учёных. Ранее считалось, что в районе южного полюса Красной планеты подо льдом скрывается солёное озеро. Но новое исследование предлагает более земное объяснение: это могут быть слои льда и камней, отражающие сигналы радаров так, что их легко спутать с водой.

Фото: NASA by InSight, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марс

Что показали радары

С 2018 года учёные обсуждали данные, полученные с марсианского зонда Mars Express. Радарные изображения указывали на аномальную зону под ледяным покровом, которая выглядела как жидкая вода. Это открытие вызвало восторг, ведь наличие воды на Марсе могло бы подтвердить возможность существования жизни.

Однако новое исследование предполагает, что эти сигналы радаров могли быть вызваны вовсе не водой.

"Мы думаем, что структура слоёв льда и камня может объяснить это отражение," — говорится в отчёте команды.

Почему это важно

Понимание структуры подледного покрова Марса помогает не только уточнить геологию планеты, но и сузить поиски потенциальных мест с водой. Если жидкая вода действительно существует, это будет огромным прорывом для науки. Но если её там нет, учёным придётся пересмотреть методы исследования.

Что дальше

Углублённые исследования Марса, в том числе миссии с пробоотборниками, помогут окончательно подтвердить или опровергнуть теорию о жидкой воде. Даже если вода будет найдена, она, скорее всего, окажется слишком солёной для поддержания жизни.

Независимо от ответа, каждый шаг в изучении Красной планеты приближает нас к пониманию её прошлого и возможности жизни за пределами Земли.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

