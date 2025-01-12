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Следующее крупное извержение вулкана на Земле вызовет глобальный хаос, поскольку у ученых нет никакого плана

4:33
Наука

В 1815 году извержение вулкана Тамбора, расположенного на территории современной Индонезии, вызвало климатическую катастрофу. Пепел закрыл небо, солнце поблекло, а глобальные температуры резко снизились. Урожаи погибли, миллионы людей столкнулись с голодом и отчаянием. Сегодня эксперты предупреждают: подобное извержение может повториться, и его последствия в условиях глобального потепления могут быть ещё более разрушительными.

Mount Tambora Volcano, Sumbawa Island, Indonesia
Фото: commons.wikimedia.org by This image was taken by the NASA Expedition 20 crew., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Mount Tambora Volcano, Sumbawa Island, Indonesia

Уроки прошлого: извержения и их влияние

Извержение Тамборы стало причиной так называемого "года без лета" в 1816 году. Холодное лето уничтожило посевы, оставив целые сообщества без продовольствия. Этот исторический пример показал, как одно природное событие может повлиять на весь мир.

Современное общество кажется более устойчивым, но с увеличением численности населения до более чем 8 миллиардов человек и изменениями климата последствия подобного извержения могут быть гораздо серьёзнее.

"Вопрос не в том, произойдёт ли это, а в том, когда. Следующее масштабное извержение вызовет климатический хаос, и у человечества нет готового плана," — предупреждает профессор климатологии Маркус Штоффель из Женевского университета.

Как вулканы охлаждают планету?

Масштабные вулканические извержения выбрасывают в атмосферу огромное количество пепла, обломков и газов, особенно диоксида серы (SO₂). Этот газ поднимается в стратосферу и образует аэрозольные частицы, которые отражают солнечный свет, вызывая снижение температуры на Земле.

Температурное снижение может сохраняться годами. В условиях глобального потепления ускоренная циркуляция атмосферы может способствовать более широкому распространению аэрозольных частиц, усиливая их эффект.

Профессор Алан Робок из Ратгерского университета отмечает, что извержение может нарушить погодные паттерны, включая муссоны, от которых зависит миллионы людей.

Примеры извержений и их последствий

  • Пинатубо (1991): извержение на Филиппинах охладило Землю на 1°F в течение нескольких лет.
  • Самалас (1257): вызвал неурожаи и экстремальные зимы.
  • Лаки (1783-1784): последствия включали плохие урожаи и социальные потрясения.

Данные из ледяных кернов и годичных колец деревьев показывают, что более крупные извержения могут приводить к ещё более сильным климатическим изменениям.

Почему глобальное потепление усиливает угрозу?

Учёные предполагают, что потепление может повысить вероятность извержений:

  • Таяние ледников снижает давление на магматические камеры, облегчая подъём магмы.
  • Сильные дожди могут проникать вглубь земли, воздействуя на вулканическую активность.

"Последствия нового извержения могут быть хуже, чем мы видели в 1815 году," — считает профессор Майкл Рампино из Нью-Йоркского университета.

Влияние на жизнь и сельское хозяйство

Снижение температуры всего на 1°C может привести к массовым потерям урожая. Если пострадают основные аграрные регионы — США, Россия и Китай, — это вызовет глобальный кризис продовольствия.

Кроме того, более 800 миллионов человек живут в радиусе 100 км от действующих вулканов, что делает их уязвимыми к пирокластическим потокам и осадкам из пепла.

Что можно сделать?

Остановить извержения невозможно, но можно минимизировать их последствия:

  • Мониторинг вулканов и ранние предупреждения.
  • Улучшение планов эвакуации.
  • Международное сотрудничество для управления продовольственными резервами.
  • Создание стратегических запасов и сетей быстрого реагирования.

"Мы должны подготовиться к возможным катастрофам заранее, создавая сценарии и запасы," — подчеркивает Штоффель.

Вулканы, такие как Тамбора или Йеллоустоун, могут извергаться с предупреждением всего за несколько недель. Подготовка сегодня может значительно сократить потери завтра.

Уточнения

Тамбо́ра (индон. Tambora, Tomboro) — действующий стратовулкан, также известный как слоистый вулкан, на индонезийском острове Сумбава, входящем в гряду Малых Зондских островов Малайского архипелага.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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