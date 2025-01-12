Миллионы лет назад обезьяны пересекли Атлантику: невероятное путешествие природы

Задолго до того, как человек начал покорять моря, природа уже совершала свои первые экспедиции через океаны. Одной из самых удивительных историй стало путешествие древних обезьян, которые, оказавшись на естественных плотах из растительности, преодолели Атлантический океан.
Примерно 30-40 миллионов лет назад Южная Америка была изолированным континентом, отделённым от Африки Атлантическим океаном шириной от 1 800 до 2 600 километров. Однако, несмотря на колоссальное расстояние, приматы из Африки смогли добраться до берегов Южной Америки.
Их путешествие не было осознанным: вероятно, природные катастрофы, такие как шторма или наводнения, смывали обезьян с деревьями и растительностью в океан, создавая своего рода "плавучие острова". Такие естественные плоты переносились океанскими течениями и ветрами, доставляя пассажиров на новые земли.
Доказательства этого невероятного путешествия были найдены в виде окаменелых зубов древних приматов в Южной Америке. Эти находки подтверждают как минимум три отдельных миграции.
Зубы этих приматов имеют удивительное сходство с зубами африканских обезьян, подтверждая их общий эволюционный путь.
Путешествие древних обезьян — не единственный пример природной миграции.
Эти путешествия стали возможны благодаря изменению уровня моря, климатическим колебаниям и океаническим течениям.
Хотя шансы выжить в таком путешествии были крайне малы, те, кто достиг берегов Южной Америки, нашли землю, свободную от хищников и конкурентов. Эти первопроходцы стали основой для появления современных обезьян Нового Света, таких как капуцины, ревуны и тамарины, — пишет Форбс…
История обезьян, пересёкших Атлантику, напоминает нам о стойкости природы и её удивительной способности адаптироваться. Хотите узнать, насколько вы связаны с природой?
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