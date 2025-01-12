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Миллионы лет назад обезьяны пересекли Атлантику: невероятное путешествие природы

3:09
Наука

Задолго до того, как человек начал покорять моря, природа уже совершала свои первые экспедиции через океаны. Одной из самых удивительных историй стало путешествие древних обезьян, которые, оказавшись на естественных плотах из растительности, преодолели Атлантический океан.

Cuc.Phuong.Primate.Rehab.center
Фото: commons.wikimedia.org by http://wikitravel.org/en/Special:Contributions/David_Straub, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Cuc.Phuong.Primate.Rehab.center

Путешествие на плотах из растительности

Примерно 30-40 миллионов лет назад Южная Америка была изолированным континентом, отделённым от Африки Атлантическим океаном шириной от 1 800 до 2 600 километров. Однако, несмотря на колоссальное расстояние, приматы из Африки смогли добраться до берегов Южной Америки.

Их путешествие не было осознанным: вероятно, природные катастрофы, такие как шторма или наводнения, смывали обезьян с деревьями и растительностью в океан, создавая своего рода "плавучие острова". Такие естественные плоты переносились океанскими течениями и ветрами, доставляя пассажиров на новые земли.

Фоссилии, которые раскрывают тайны

Доказательства этого невероятного путешествия были найдены в виде окаменелых зубов древних приматов в Южной Америке. Эти находки подтверждают как минимум три отдельных миграции.

  • 2015 год: В Перу обнаружены зубы вида Perupithecus ucayaliensis, возраст которых оценивается в 36 миллионов лет.
  • 2020 год: Найдены зубы Ucayalipithecus perdita, свидетельствующие о миграции около 32 миллионов лет назад.
  • 2023 год: В Бразилии обнаружены останки Ashaninkacebus simpsoni, показывающие ещё одну волну миграции.

Зубы этих приматов имеют удивительное сходство с зубами африканских обезьян, подтверждая их общий эволюционный путь.

Природа как корабельщик

Путешествие древних обезьян — не единственный пример природной миграции.

  • Мадагаскар. Лемуры, тенреки и другие виды также добрались до острова на плотах из Африки.
  • Пингвины. Древние пингвины мигрировали из Антарктиды в Австралию, Африку и Южную Америку.
  • Насекомые. Бабочки painted lady преодолевают тысячи километров, мигрируя из Европы в Африку.

Эти путешествия стали возможны благодаря изменению уровня моря, климатическим колебаниям и океаническим течениям.

Выживание вопреки всему

Хотя шансы выжить в таком путешествии были крайне малы, те, кто достиг берегов Южной Америки, нашли землю, свободную от хищников и конкурентов. Эти первопроходцы стали основой для появления современных обезьян Нового Света, таких как капуцины, ревуны и тамарины, — пишет Форбс…

История обезьян, пересёкших Атлантику, напоминает нам о стойкости природы и её удивительной способности адаптироваться. Хотите узнать, насколько вы связаны с природой?

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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