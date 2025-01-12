В плохих руках: террорист использовал Chat GPT для подготовки взрыва у Башни Трампа

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

За несколько дней до инаугурации Дональда Трампа Соединенные Штаты потрясла серия террористических актов, повлекших за собой гибель людей. Один из них произошел в Лас-Вегасе, где террорист осуществил подрыв электромобиля Cybertruck.

Фото: commons.wikimedia.org by S5A-0043, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Электромобиль Tesla Cybertruck

Машина находилась вблизи отеля Trump International, и, как стало известно, в момент взрыва в ней находился избранный президент США.

Правоохранительным органам удалось оперативно установить личность преступника. Им оказался 37-летний Алан Ливелсбергер, бывший военнослужащий американской армии. По имеющимся данным, непосредственно перед взрывом он произвел выстрел в себя, что, предположительно, и послужило спусковым механизмом для детонации более 27 килограммов пиротехнических веществ, размещенных в автомобиле.

В ходе пресс-конференции, проведенной полицейским департаментом Лас-Вегаса, были обнародованы некоторые детали происшествия. Выяснилось, что Ливелсбергер в процессе подготовки теракта прибегал к помощи ChatGPT, задавая ему ряд вопросов. В частности, он интересовался источниками приобретения взрывчатых веществ и оружия, необходимыми законодательными нормами, а также правомерностью продажи пиротехники в штате Аризона. Кроме того, его занимал вопрос о том, при какой скорости пули произойдет воспламенение взрывчатки в транспортном средстве. Согласно информации полиции, злоумышленник направил более 17 подобных запросов.

Разработчик ChatGPT, компания OpenAI, не осталась в стороне от трагического события. В их официальном заявлении выражалась глубокая скорбь в связи с произошедшим, а также подчеркивалась приверженность принципам ответственного использования инструментов искусственного интеллекта.

Уточнения

Игровой искусственный интеллект — набор программных методик, которые используются в компьютерных играх для создания иллюзии интеллекта в поведении персонажей, управляемых компьютером.

