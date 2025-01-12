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В плохих руках: террорист использовал Chat GPT для подготовки взрыва у Башни Трампа

1:55
Наука

За несколько дней до инаугурации Дональда Трампа Соединенные Штаты потрясла серия террористических актов, повлекших за собой гибель людей. Один из них произошел в Лас-Вегасе, где террорист осуществил подрыв электромобиля Cybertruck.

Электромобиль Tesla Cybertruck
Фото: commons.wikimedia.org by S5A-0043, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Электромобиль Tesla Cybertruck

Машина находилась вблизи отеля Trump International, и, как стало известно, в момент взрыва в ней находился избранный президент США.

Правоохранительным органам удалось оперативно установить личность преступника. Им оказался 37-летний Алан Ливелсбергер, бывший военнослужащий американской армии. По имеющимся данным, непосредственно перед взрывом он произвел выстрел в себя, что, предположительно, и послужило спусковым механизмом для детонации более 27 килограммов пиротехнических веществ, размещенных в автомобиле.

В ходе пресс-конференции, проведенной полицейским департаментом Лас-Вегаса, были обнародованы некоторые детали происшествия. Выяснилось, что Ливелсбергер в процессе подготовки теракта прибегал к помощи ChatGPT, задавая ему ряд вопросов. В частности, он интересовался источниками приобретения взрывчатых веществ и оружия, необходимыми законодательными нормами, а также правомерностью продажи пиротехники в штате Аризона. Кроме того, его занимал вопрос о том, при какой скорости пули произойдет воспламенение взрывчатки в транспортном средстве. Согласно информации полиции, злоумышленник направил более 17 подобных запросов.

Разработчик ChatGPT, компания OpenAI, не осталась в стороне от трагического события. В их официальном заявлении выражалась глубокая скорбь в связи с произошедшим, а также подчеркивалась приверженность принципам ответственного использования инструментов искусственного интеллекта.

Уточнения

Игровой искусственный интеллект  — набор программных методик, которые используются в компьютерных играх для создания иллюзии интеллекта в поведении персонажей, управляемых компьютером. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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