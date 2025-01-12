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Тепловые картины или художественная революция: новая технология изменит мир

2:15
Наука

В мире изобразительного искусства совершён прорыв — разработана технология "термохромоморфной печати", открывающая совершенно новые горизонты для создания произведений, реагирующих на изменения температуры.

Краски
Фото: commons.wikimedia.org by Hill Sarah Louise, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Краски

Ключевым отличием от ранее существовавших термохромных чернил стала способность воспроизводить сложные, полноцветные изображения. Несмотря на то, что на данный момент метод остается довольно затратным и требует дальнейшей технологической оптимизации, перспективы, которые он открывает, представляются чрезвычайно интересными и многообещающими.

В основе такой картины лежит двухслойная структура. Каждый из слоев создан из особого материала, который становится прозрачным при достижении определенной температуры. Температуры "срабатывания" слоев подобраны таким образом, чтобы при изменении внешней температуры один слой скрывал нанесенное на него изображение, открывая взгляду содержимое нижнего слоя, и наоборот. В качестве наглядного примера можно привести изображение рыбы: при нагреве полотна до 35 градусов Цельсия, она трансформируется в ее скелет, причем изображение скелета выглядит так, будто он обуглен на огне. Такая метаморфоза может служить не только визуальным эффектом, но и наглядным сигналом о том, что предмет достиг потенциально опасной температуры.

Сфера применения подобных термочувствительных изображений весьма обширна. В частности, они могли бы использоваться для индикации свежести продуктов питания, наглядно демонстрируя их непригодность к употреблению из-за нарушения условий хранения. На картах местности можно было бы отображать расположение пунктов с кондиционированием воздуха или, напротив, мест обогрева, в зависимости от текущих погодных условий. Также эта технология идеально подходит для предупреждения о перегреве поверхностей, таких как раскаленный солнцем асфальт или металлические предметы. И, конечно же, нельзя не отметить безграничный потенциал для художников, стремящихся к поиску новых форм выражения своих творческих идей.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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