Обновленная Формула — что ждет легендарные гонки в новом году

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Формула-1 готовится к масштабным переменам: с 2026 года вступает в силу новый технический регламент, призванный сделать королевские гонки более динамичными, экологичными и зрелищными.

Фото: flickr.com by Stuart Seeger from College Station, Texas, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Автогонки

Международная автомобильная федерация (FIA) стремится к тому, чтобы болиды стали легче и маневреннее, а роль электрической составляющей в силовой установке значительно возросла.

2025 год станет заключительным сезоном, проводимым по действующим правилам. Хотя многие эксперты прочат Максу Ферстаппену пятый чемпионский титул подряд, букмекерские аналитики не спешат называть его безоговорочным фаворитом. Коэффициенты на его победу начинаются от 3.00, в то время как ставка на Ландо Норриса оценивается в 2.88.

Кардинальные изменения регламента в сезоне 2026 года могут полностью перетасовать пелотон. Команды начнут разработку машин нового поколения с начала 2025 года. Рассмотрим подробнее, каким критериям должны соответствовать болиды будущего.

FIA вводит целый ряд строгих ограничений и нововведений, среди которых наиболее значимыми являются следующие:

Габариты машин уменьшатся: ширина сократится с 2000 до 1900 мм, а колесная база — с 3600 до 3400 мм. Минимальная масса болида должна составлять 768 кг, что на 30 кг меньше, чем у нынешних моделей.

В качестве топлива будет использоваться исключительно экологически чистое горючее, что, по мнению федерации, существенно снизит углеродный след гонок.

Тип двигателя останется прежним — турбированный V6 объемом 1.6 литра. Однако из конструкции будет исключена система MGU-H, рекуперирующая энергию выхлопных газов.

Тип двигателя останется прежним — турбированный V6 объемом 1.6 литра. Однако из конструкции будет исключена система MGU-H, рекуперирующая энергию выхлопных газов. Мощность электрического мотора возрастет почти втрое — со 160 до 469 лошадиных сил. Суммарная мощность силовой установки по-прежнему будет превышать 1000 л. с., но при этом расход топлива сократится со 100 до 70 кг на гонку.

Появится новая функция Manual Override, позволяющая гонщику задействовать кратковременный электрический импульс для обгона. В целях безопасности мощность электромотора будет ограничиваться на скоростях свыше 290 км/ч.

Переднее антикрыло станет уже, но получит двухэлементный регулируемый закрылок. Заднее антикрыло станет проще — из его конструкции уберут нижнюю балку.

Пилоты получат возможность активировать режим X-Mode, снижающий аэродинамическое сопротивление для увеличения скорости на прямых участках трассы.

Аэродинамическое сопротивление болидов снизится на 55%, а прижимная сила — на 30%. Эти изменения существенно повлияют на управляемость машин и потребуют от инженерных команд значительного объема испытаний.

В целях повышения безопасности в передней части болида вводится двухступенчатая структура безопасности. Прочность стального каркаса будет увеличена, а на заднем антикрыле появятся дополнительные сигнальные огни.

Что ожидать от сезона 2026?

Глубина изменений в техническом регламенте настолько велика, что даже эксперты затрудняются предсказать, какая команда сможет создать наиболее конкурентоспособный болид к сезону 2026 года.

Команды приступят к разработке новых машин в начале следующего года, а полноценные тесты начнутся еще позже. По-настоящему оценить расстановку сил и сделать какие-либо выводы можно будет не раньше следующей зимы, поскольку до этого момента команды вряд ли раскроют свои технические решения и достижения

Уточнения

Формула-1 — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией (ФИА, англ. FIA).

