Обновленная Формула — что ждет легендарные гонки в новом году

Формула-1 готовится к масштабным переменам: с 2026 года вступает в силу новый технический регламент, призванный сделать королевские гонки более динамичными, экологичными и зрелищными.
Международная автомобильная федерация (FIA) стремится к тому, чтобы болиды стали легче и маневреннее, а роль электрической составляющей в силовой установке значительно возросла.
2025 год станет заключительным сезоном, проводимым по действующим правилам. Хотя многие эксперты прочат Максу Ферстаппену пятый чемпионский титул подряд, букмекерские аналитики не спешат называть его безоговорочным фаворитом. Коэффициенты на его победу начинаются от 3.00, в то время как ставка на Ландо Норриса оценивается в 2.88.
Кардинальные изменения регламента в сезоне 2026 года могут полностью перетасовать пелотон. Команды начнут разработку машин нового поколения с начала 2025 года. Рассмотрим подробнее, каким критериям должны соответствовать болиды будущего.
FIA вводит целый ряд строгих ограничений и нововведений, среди которых наиболее значимыми являются следующие:
Что ожидать от сезона 2026?
Глубина изменений в техническом регламенте настолько велика, что даже эксперты затрудняются предсказать, какая команда сможет создать наиболее конкурентоспособный болид к сезону 2026 года.
Команды приступят к разработке новых машин в начале следующего года, а полноценные тесты начнутся еще позже. По-настоящему оценить расстановку сил и сделать какие-либо выводы можно будет не раньше следующей зимы, поскольку до этого момента команды вряд ли раскроют свои технические решения и достижения
Формула-1 — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией (ФИА, англ. FIA).
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.