Сущность в виде шарика: на Западе раскрыли самую популярную форму НЛО в прошлом году

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

В эксклюзивном интервью изданию New York Post, экс-астронавт Лерой Чиао поделился подробностями своего прошлогоднего столкновения с неопознанными летающими объектами (НЛО).

Фото: fenrisulv.elfwood.com by Per Johansson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ НЛО

Имея за плечами богатый опыт полетов в атмосфере и космическом пространстве, он выразил уверенность в реальности произошедшего и не скрыл опасений, что эти объекты могли намеренно приблизиться к его самолету с неясными, возможно, враждебными целями, рассматривая его как нежелательного свидетеля.

Инцидент произошел летом в небе над Хьюстоном, на высоте около трех тысяч метров, когда Чиао управлял своим личным четырехместным воздушным судном. Два идеально сферических объекта с металлическим блеском, диаметром примерно в метр, приблизились к его самолету на расстояние всего около семи метров. Астронавт убежден, что их движение было целенаправленным и отнюдь не случайным, особенно учитывая отсутствие в зоне видимости каких-либо других летательных аппаратов. По его словам, в случае неблагоприятного исхода, инцидент мог бы остаться незамеченным.

Рассказ Чиао находит параллели с заявлениями других американских военных летчиков, что вынудило Пентагон официально признать, что металлические шары стали наиболее часто встречающимся типом НЛО в 2023 году. Например, в апреле прошлого года подобный объект был замечен над американской военной базой на Ближнем Востоке. Тем не менее, официальные представители настаивают на отсутствии каких-либо убедительных доказательств контакта с внеземными технологиями.

Чиао склонен считать, что стал невольным участником испытаний некой секретной военной разработки. Объекты двигались абсолютно бесшумно, не вызывали турбулентности воздуха и не имели видимых двигателей. С долей иронии, Чиао заметил, что, хотя он верит в существование внеземного разума, ему представляется крайне маловероятным, что именно его небольшой самолет мог бы заинтересовать инопланетян, в отличие от военных, которые обязаны были бы отреагировать на случайное вторжение в закрытую зону для испытаний.

Уточнения

Неопознанный летающий объект НЛО — визуально наблюдаемый движущийся или неподвижный, находящийся в атмосфере или в космическом пространстве (летающий или производящий впечатление летающего объект), или аналогичное оптическое явление, не идентифицированные конкретным наблюдателем как известный природный (птица, падающий метеорит, облачная структура, явление атмосферного электричества и др.) или искусственный объект (самолёт, ракета, обломки спутника, аэростат и др.)

